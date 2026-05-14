Dzień Mężczyzn. Kiedy wypada i czym różni się od Dnia Chłopaka?

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 12:41
Dzień Mężczyzny 2026 wypadł we wtorek 10 marca. Choć w Polsce to święto zyskuje na popularności, wielu z nas wciąż myli je z wrześniowym Dniem Chłopaka. Skąd wzięła się tradycja świętowania w marcu i dlaczego świat wybiera raczej listopad?

W 2026 roku polscy panowie świętują we wtorek, 10 marca. Ta data nie jest przypadkowa – w kalendarzu liturgicznym przypada wtedy wspomnienie 40 Męczenników z Sebasty. Byli to rzymscy legioniści, którzy oddali życie za wiarę. W Polsce przyjęło się, że to właśnie ten dzień dedykujemy dorosłym mężczyznom, podczas gdy 30 września (w 2026 roku będzie to środa) należy tradycyjnie do "chłopaków" – głównie uczniów i studentów.

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn

Co ciekawe, reszta świata patrzy na kalendarz inaczej. Ponad 80 krajów obchodzi Międzynarodowy Dzień Mężczyzn 19 listopada. Tradycję tę zapoczątkował w 1999 roku dr Jerome Teelucksingh z Trynidadu i Tobago, a idea ta szybko podbiła serca mieszkańców Wielkiej Brytanii, USA, Australii czy Indii.

Kilka wskazówek jak dbać o wzrok i zdrowie oczu

Dzień Mężczyzny to idealny pretekst, by rzucić okiem na własne zdrowie. Nie czekaj, aż coś zacznie boleć. Niektóre badania powinieneś wpisać do kalendarza na stałe:

  • Raz w roku (bez względu na wiek): morfologia krwi, badanie ogólne moczu, lipidogram (poziom cholesterolu).
  • Po 40. roku życia: regularne badanie PSA - prosty test z krwi, który pomaga wcześnie wykryć problemy z prostatą, kontrola prostaty u urologa to badanie, którego nie wolno pomijać.
  • Po 60. roku życia: USG jamy brzusznej. Raz w roku sprawdź stan swoich nerek i pęcherza moczowego.
