Dzień Mężczyzn. Kiedy wypada i czym różni się od Dnia Chłopaka?

W 2026 roku polscy panowie świętują we wtorek, 10 marca. Ta data nie jest przypadkowa – w kalendarzu liturgicznym przypada wtedy wspomnienie 40 Męczenników z Sebasty. Byli to rzymscy legioniści, którzy oddali życie za wiarę. W Polsce przyjęło się, że to właśnie ten dzień dedykujemy dorosłym mężczyznom, podczas gdy 30 września (w 2026 roku będzie to środa) należy tradycyjnie do "chłopaków" – głównie uczniów i studentów.

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn

Co ciekawe, reszta świata patrzy na kalendarz inaczej. Ponad 80 krajów obchodzi Międzynarodowy Dzień Mężczyzn 19 listopada. Tradycję tę zapoczątkował w 1999 roku dr Jerome Teelucksingh z Trynidadu i Tobago, a idea ta szybko podbiła serca mieszkańców Wielkiej Brytanii, USA, Australii czy Indii.

Dzień Mężczyzny to idealny pretekst, by rzucić okiem na własne zdrowie. Nie czekaj, aż coś zacznie boleć. Niektóre badania powinieneś wpisać do kalendarza na stałe: