"Takiej reakcji oczekują Polacy". Polityk PiS zabrał głos w sprawie opinii Kapituły Orderu Orła Białego

Kapituła Orderu Orła Białego przestawiła swoją opinię prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, w sprawie nadanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiem odznaczenia. Karol Nawrocki podejmie decyzję w odpowiednim czasie - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. W poniedziałek zwołane zostało posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego, by m.in. zająć się propozycją prezydenta Nawrockiego odebrania tego Orderu Zełenskiemu.

"Takiej reakcji oczekują Polacy"

Tę sprawę komentowali politycy w Polsat News. Nie jestem zdziwiony, że po posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego pojawia się taki komunikat. Myślę, że pan prezydent utrzyma swoją decyzję w mocy i mam nadzieję, że również kapituła przychyliła się do propozycji pana prezydenta Karola Nawrockiego - powiedział Sebastian Łukaszewicz z PiS.

Jego zdaniem właśnie takiej reakcji "oczekują Polacy". Żeby Ukraińcy przestali nam pluć w twarz, bo ci ludzie, ten naród rozumie tylko język siły - mówił poseł PiS. Dodał, że nie będzie mówił słowami premiera Kosiniaka-Kamysza, który powiedział, że tej zbrodni nie dokonał cały naród ukraiński, nie dokonali Ukraińcy, tylko banderowcy. Jeśli będziemy to powtarzać, to za chwilę dojdziemy do tej samej opowieści, z jaką walczymy dzisiaj. Wszystkie opcje polityczne mają wrażenie, że naziści nie byli Niemcami - stwierdził polityk PiS.

Szef MON o Ukraińcach: To są prawdziwi bohaterowie

Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, decyzja prezydenta Ukrainy z końca maja, o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA"” "jest niedopuszczalna" i "niszczy sojuszniczą przyjaźń". Minister podkreślił też, że powiedział to wprost szefowi kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryle Budanowowi, z którym spotkał się w sobotę.

Dodał, że dla Polski bardzo ważne jest budowanie dobrych relacji z Ukrainą. Podkreślił, że docenia ofiarność i bohaterstwo dzisiejszych żołnierzy ukraińskich. To są prawdziwi bohaterowie, którzy bronią Charkowa, Donbasu, Zaporoża, bronią ukraińskiego nieba. Działają na rzecz swojej wolności, niepodległości, suwerenności, ale też dają możliwość budowy bezpieczeństwa naszej części Europy - mówił.