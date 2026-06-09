Tomasz Trela: Karol Nawrocki ma teraz naprawdę poważny dylemat. To gruby kaliber

Tomasz Trela nie przebierał w słowach podczas rozmowy w Radiu ZET. Poseł Lewicy odniósł się do napięć na linii Warszawa-Kijów. Polityk podkreślił, że Polska stawia granice w relacjach z sąsiadem. Powiem bardzo brutalnie: przepraszam bardzo, to co, my teraz mamy przy Ukrainie na kolanach chodzić? No nie – stwierdził Trela. Poseł uważa, że prezydent Wołodymyr Zełenski przekroczył granice i to on popełnił błąd, za który powinien ponieść konsekwencje. Trela zaznaczył, że polskie władze muszą prowadzić twardą, suwerenną politykę.

Spór o Order Orła Białego

Poseł odniósł się również do działań Karola Nawrockiego, który rozważa odebranie Orderu Orła Białego. Trela uważa, że Nawrocki wpadł w pułapkę własnej retoryki. Przypomniał, że wśród kawalerów tego orderu znajdują się postacie historycznie kontrowersyjne, takie jak Gerhard Schroeder czy Benito Mussolini.

Jeżeli pan chce robić porządek, to niech zrobi porządek – ironizował poseł Lewicy. Trela pytał wprost o plan Nawrockiego po ewentualnym odebraniu orderu. Chce pan nas poróżnić z Ukrainą? Chce pan oddać Ukrainę i wpuścić w ręce Putina? – dopytywał poseł, zarzucając Nawrockiemu uleganie presji skrajnej prawicy. Zdaniem Treli “Karol Nawrocki ma teraz naprawdę poważny dylemat". Jeżeli pan odbierze ten order, co pan zrobi dalej? Jaki pan ma dalej plan? Bo to jest naprawdę gruby kaliber - mówił w Radiu ZET polityk.

Trela: Ukraina jest buforem bezpieczeństwa

Mimo ostrej krytyki obecnych działań władz Ukrainy, Tomasz Trela apeluje o pragmatyzm. Poseł Lewicy przypomina, że historia bywa bolesna, ale Polska musi myśleć o przyszłości Ukraina jest buforem bezpieczeństwa naszego kraju. Nie możemy o tym zapominać – zaznaczył polityk. W jego opinii polska polityka powinna być suwerenna, ale jednocześnie odpowiedzialna za bezpieczeństwo narodowe.

Droga Ukrainy do Unii Europejskiej

W kwestii wstąpienia Ukrainy do wspólnoty europejskiej, Trela zajmuje stanowisko pragmatyczne. Uważa, że Polska nie powinna blokować tego procesu, ale stawia twarde warunki. Polska nie powinna blokować wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, tylko żeby Ukraina weszła, musi spełnić szereg kryteriów – zauważył poseł. Według niego, Ukraina musi wykazać determinację w spełnianiu wymogów gospodarczych oraz stosować unijne przepisy i procedury. Na ten moment, w ocenie polityka, do realizacji tych celów droga jest jeszcze daleka.