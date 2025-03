Dzień Mężczyzn 2025. Kiedy wypada?

Dzień Mężczyzn następuje dwa dni po Dniu Kobiet (8 marca), czyli 10 marca. Jest to święto, które ma na celu uhonorowanie męskości, promowanie dobrych wartości i wzorców, które mężczyźni wnoszą do świata. Międzynarodowy Dzień Mężczyzn w wielu krajach obchodzony jest również 19 listopada. Skąd się wzięło to święto i dlaczego ma dwie daty?

Reklama

Dzień Mężczyzn 2025. Historia święta

Dzień Mężczyzny został zapoczątkowany w 1999 w Trynidadzie i Tobago. Intencją jego pomysłodawców było promowanie równości płci, zdrowia mężczyzn, a także uczczenie wartości, jakie mężczyźni wnoszą w życie rodziny, społeczeństwa i narodu. Tak pojmowane święto mężczyzn zyskało poparcie ONZ, a także zostało wypromowane na całym świecie.

W Polsce Dzień Mężczyzn nie jest bardzo popularny, a jeśli już jest obchodzony, to zwykle 10 marca. Dlaczego właśnie wtedy? Tę datę wiąże się z obchodzonym tego dnia w Kościele Katolickim wspomnieniem czterdziestu męczenników z Sebasty, rzymskich legionistów skazanych na śmierć za wiarę. W naszym kraju popularniejszy jest Dzień Chłopaka (30 września), który jest przeznaczony dla młodszych panów. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by świętować każde z tych świąt.

Życzenia na Dzień Mężczyzny

Reklama

Na Dzień Mężczyzn nie trzeba kupować prezentu, wystarczy zadzwonić lub wysłać wiadomość tekstową z życzeniami. Oto kilka pomysłów na życzenia na święto mężczyzn.

Życzę Ci, aby każdy Twój dzień był jak najlepszy odcinek Twojego ulubionego serialu. Pełen emocji, niespodzianek, świetnych zwrotów akcji i happy endów!

W Dniu Mężczyzny życzę Ci, aby każda chwila w Twoim życiu była jak sobota: pełna uśmiechu, odpoczynku i dobrej zabawy!

Mężczyzno, mężczyzno – cóż ci dam? Jedno serce, które mam, a w tym sercu Mały Fiat – czy pojedziesz ze mną w świat? Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mężczyzny!

Niech karkówka na grillu zawsze wychodzi perfekcyjnie. Twój ulubiony sos nigdy się nie kończy, a żona nigdy nie pyta, czy „to zdrowe?". Radości i pełnego brzucha!

W Dzień Mężczyzn życzymy Wam, abyście nawet pomimo upływu lat, nigdy nie wyrastali z własnych marzeń i z tą samą nieprzejednaną wytrwałością, zawsze dążyli do celu.

Faceci! Co byśmy bez Was zrobiły? Jesteście otuchą w trudnych chwilach, radością, gdy przychodzi smutek. Czasem nas wkurzacie, ale to działa w obie strony… Dziękujemy Wam, że jesteście przy nas i za wszystko, co każdego dnia dla nas robicie. Wasze Kobiety.

Dzień faceta dziś się święci, więc życzę Ci tego, co Cię kręci. Full zabawy, dobrych chęci. Niech Cię licho złe nie nęci, złe zdarzenia niech Cię miną oraz troski w dal odpłyną.

Co kupić na Dzień Mężczyzny. Pomysły na prezenty

Dzień Mężczyzny, bez względu na to, czy obchodzony 10 marca lub 19 listopada, to doskonała okazja dla pokazania szacunku, wdzięczności i sympatii bliskim mężczyznom: partnerom, mężom, braciom, ojcom, przyjaciołom czy współpracownikom. Z okazji Dnia Mężczyzn można podarować im drobne prezenty.

Pomysły na prezenty na Dzień Mężczyzny: