Estonia rozważa wzmocnienie swojej obecności wojskowej na strategicznie ważnej wschodniej granicy poprzez utworzenie nowej bazy wojskowej w Narwie. To trzecie co do wielkości miasto kraju, położone tuż przy granicy z Rosją i zamieszkane w przeważającej części przez ludność rosyjskojęzyczną, ma stać się miejscem stacjonowania zarówno żołnierzy estońskich, jak i sił sojuszniczych NATO w ramach systemu rotacyjnego. Plan ten został już wstępnie omówiony na szczeblu politycznym, a obecnie trwają poszukiwania odpowiedniej lokalizacji w centrum miasta.