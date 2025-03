Marzec to miesiąc, w którym nie tylko rozpoczyna się kalendarzowa wiosna, ale moment, gdy przestawiamy zegarki. Zmieniamy czas z zimowego na letni. Zawsze wtedy pada pytanie czy wskazówki zegarka przestawiamy do przodu a może do tyłu? Nie zawsze jest to dla nas takie oczywiste.

Zmiana czasu w marcu 2025. Zimowy na letni

Co prawda kilka lat temu pojawiły się doniesienia, że zmiana czasu miała zostać zlikwidowana, ale wciąż nie wiadomo, kiedy to dokładnie nastąpi. Kiedy zmiana czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy dobiegnie końca? Parlament Europejski podjął taką decyzję 26 marca 2019 roku, ale nie została ona wprowadzona.

Dopiero dwa lata później, czyli w październiku 2021 roku Komisja Europejska wydała komunikat ws. zmian czasu w latach 2022–2026. Zgodnie z tym dokumentem wszystkie kraje członkowskie EU "muszą przygotować przepisy prawne, na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia ze zmianami czasu".

Oznacza to, że czekają nas jeszcze cztery zmiany czasu w latach 2025 i 2026. Dwie na czas letni - marzec 2025 i 2026 oraz dwie na zimowy - październik 2025 i 2026. Zgodnie z prawem, które obecnie obowiązuje najbliższa zmiana czasu z zimowego na letni będzie miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę, czyli z 29 na 30 marca.

Zmiana czasu z zimowego na letni 2025. Przestawiamy zegarki o godzinę do przodu czy do tyłu?

W Polsce czas na zimowy i letni zmieniamy od wielu lat. Pierwsza jednorazowa zmiana czasu została wprowadzona w 1919 roku. Potem odbywała się ona w latach 1946–1949, 1957–1964. Dziś trwa nieprzerwanie od 1977 roku. Do 1995 roku czas zimowy był wprowadzany w ostatnią niedzielę września, a czas letni w ostatnią niedzielę marca. Obecnie zmieniamy czas z letniego na zimowy również w marcu, ale zimowy na letni w październiku.

Często zastanawiamy się, czy zmiana czasu z letniego na zimowy oznacza cofnięcie wskazówek zegara o godzinę wstecz, czy przestawienie ich o godzinę do przodu. W ostatnią niedzielę marca, gdy mija pięć miesięcy czasu zimowego, przestawiamy zegarki o godzinę do przodu, dokładnie z 2:00 na 3:00.

Zmiana czasu z zimowego na letni. Śpimy o godzinę krócej czy dłużej?

Zmiana czasu z zimowego na letni oznacza, że w marcu 2025 roku będziemy spać o godzinę krócej. To jeden z minusów tej zmiany. Plus jest taki, że wieczory będą dłuższe i później zrobi się ciemno. Kolejny raz zmienimy czas, tym razem z zimowego na letni, zmienimy w ostatnią niedzielę października. Wtedy cofniemy wskazówki zegarka z 3:00 na 2:00 i przejdziemy znowu na czas zimowy.

Na czas letni z zimowego przejdziemy nie w najbliższy i kolejny weekend, ale dopiero za trzy tygodnie a dokładnie w ostatni weekend miesiąca, czyli w nocy z 29 na 30 marca. Wtedy właśnie przestawimy wskazówki zegarka o godzinę do przodu.

Dlaczego zmieniamy czas z zimowego na letni?

Założeniem zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy było przekonanie, że przyniesie ona oszczędności w gospodarce. Zarówno w skali makro a więc budżetowi państwa oraz przedsiębiorstwom, a w skali mikro wszystkim gospodarstwom domowym. Czy rzeczywiście taka oszczędność miała miejsce? Nigdy tego dokładnie nie zbadano. Okazuje się, że wręcz przeciwnie zmiana czasu niesie więcej szkód niż pożytku. Dotyczy to chociażby zdrowia i przystosowania się organizmu ludzkiego do zmiany czasu.

Jak zmiana czasu niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie?

pojawiają się problemy z koncentracją

mniejsza produktywność

nasilają się lub pojawiają stany depresyjne

jesteśmy poddenerwowani i rozdrażnieni

badania wskazują, że dzień po zmianie czasu może wystąpić wyższe ryzyko wystąpienia zawału serca

Zmiana czasu z zimowego na letni 2025. Kiedy koniec przestawiania zegarków?

Jak zakłada rozporządzenie ostatnia zmiana czasu będzie miała miejsce w ostatni weekend października a dokładnie w nocy z 24 na 25 października 2026 roku. Oznacza to, że jeszcze przez dwa najbliższe lata będziemy przestawiać zegarki z czasu letnie na zimowy i zimowego na letni.