Kościół w żałobie. Trwają przygotowania do konklawe

Kościół pogrążony jest w żałobie po śmierci papieża Franciszka, który zmarł w Wielki Poniedziałek (21 kwietnia) w wieku 88 lat. W Watykanie trwają przygotowania do pogrzebu Franciszka, a także wyboru nowego papieża - konklawe. Nowego papieża wybierze 135 kardynałów z ponad 70 krajów świata. Konklawe musi rozpocząć się między 5 a 10 maja, czyli 15–20 dni po śmierci Franciszka. Na razie nie jest znany konkretny termin konklawe. Nie wiadomo również, jak długo potrwają wybory nowego papieża.

Świat stoi przed pytaniem, kto zostanie nowym papieżem. Wśród potencjalnych następców Franciszka wymieniany jest kardynał Jean-Marc Aveline, metropolita Marsylii (od 2019 roku) i przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji (od 2025 roku). Mówi się o nim jako o jednym z faworytów konklawe.

Francuska prasa wskazuje, że był on "faworytem" i "ulubionym" kardynałem papieża Franciszka, duchowny niezwykle otwartym na sprawy dialogu międzyreligijnego, a także problemy migracji z uwagi na własne doświadczenia. Burmistrz Marsylii nazwał go człowiekiem o "ponadprzeciętnej inteligencji". Kardynał mówi, że lubi Marsylię, bo "ponieważ znajduje się ona na linii podziału, która jest jednocześnie punktem spotkania”.

Obserwatorzy wskazują, że kardynał Aveline prawdopodobnie prowadziłby Kościół zachowując drogę, którą wyznaczył papież Franciszek, co według ekspertów - może być zarówno jego zaletą, jak i wadą. Kardynał Aveline miał mieć duży wpływ na papieża Franciszka, co zaowocowało m.in. pielgrzymką do Francji.

Kim jest Jean-Marc Aveline? Jest wymieniany wśród faworytów na papieża

Jean-Marc Aveline urodził się 26 grudnia 1958 roku w Algierii w mieście Sidi bel Abbes. Gdy miał cztery lata, jego rodzina została zmuszona do opuszczenia kraju pod odzyskaniu niepodległości. Po tułaczce rodzina Aveline ostatecznie osiedliła się na stałe w jednej z najbiedniejszych dzielnic Marsylii we Francji.

To właśnie w tym mieście uczył się Jean-Marc Aveline, by w 1975 roku zadać maturę, a następnie rozpocząć studia wyższe w seminarium w Awinionie. Seminarium ukończył w Paryżu. W Institut Catholique de Paris ukończył grekę, hebrajski i teologię. Z kolei na Sorbonie studiował filozofię. Święcenia kapłańskie przyjął 3 listopada 1984 roku. Kontynuował studiowanie teologii aż do doktoratu.

Przez kilka lat kierował seminarium w Marsylii. W latach 1992–2002 kierował założonym przez siebie instytutem teologicznym, a następnie pełni funkcję m.in. wikariusza biskupiego ds. formacji oraz wikariusza generalnego.