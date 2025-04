W środę rano trumna z ciałem Franciszka została przeniesiona w procesji z kaplicy Domu Świętej Marty do bazyliki Św. Piotra. Udział w tej uroczystości wzięło około 80 kardynałów, w tym wielu już przybyłych do Watykanu ze świata na pogrzeb i konklawe. "Na placu Świętego Piotra procesję obserwowało około 20 tysięcy osób" - podała żandarmeria watykańska.

Do kiedy można złożyć hołd papieżowi Franciszkowi?

Hołd przy trumnie Franciszka w bazylice można oddawać w środę do północy, w czwartek od 7.00 do 24.00., a w piątek od 7.00 do 19.00.

Kiedy nastąpi zamknięcie trumny z ciałem papieża Franciszka?

"O godzinie 20.00 w piątek w bazylice Świętego Piotra odbędzie się obrzęd zamknięcia wystawionej tam trumny z ciałem papieża Franciszka" - ogłosił w środę mistrz Celebracji Liturgicznych ksiądz Diego Ravelli.

Bazylika będzie otwarta dla wiernych w piątek do 19.00. Następnie godzinę później rozpocznie się ceremonia zamknięcia trumny, której będzie przewodniczyć kamerling kardynał Kevin Farrell.

Kto weźmie udział w ceremonii?

W ceremonii uczestniczyć będą między innymi dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re, kardynałowie Roger Michael Mahony, Dominique Mamberti, archiprezbiter bazyliki Świętego Piotra kardynał Mauro Gambetti, dotychczasowy sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin, wikariusz generalny Rzymu kardynał Baldassare Reina i papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski. Obecni będą też sekretarze papieża.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb papieża Franciszka?

Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w sobotę, 26 kwietnia. Uroczystość przyciągnie setki tysięcy wiernych z całego świata, którzy przybędą do Rzymu, aby pożegnać Ojca Świętego znanego z troski o ubogich i zaangażowania w sprawy społeczne.​ Włoskie MSW szacuje, że w uroczystości weźmie udział nawet 200 tys. osób i 170 oficjalnych delegacji.

Po uroczystościach w Bazylice Świętego Piotra trumna z papieżem Franciszkiem zostanie przetransportowana do rzymskiej papieskiej bazyliki Matki Bożej Większej. Tę świątynię papież Franciszek wybrał na miejsce swego pochówku.