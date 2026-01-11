Za jedyny sukces Rosji na arenie międzynarodowej w ostatnim czasie "Die Welt" uznaje wynik prorosyjskiej partii Gruzińskie Marzenie, która wygrała w ubiegłym roku wybory samorządowe w Gruzji.

Niemcy: Putin postawił wszystko na jedną kartę

Wywołując wojnę w Ukrainie, Władimir Putin postawił wszystko na jedną kartę w kontekście polityki zagranicznej. "Zamierza osiągnąć swoje cele w sąsiednim kraju, bez względu na koszty" – cytuje Deutsche Welle niemiecką gazetę.

Polityka Putina ma w efekcie negatywne konsekwencje nie tylko dla rosyjskiej gospodarki, ale również dla obecności Rosji w wielu regionach świata – czytamy.

Niemcy: Szkody wizerunkowe i finansowe Rosji są oczywiste

Atak USA na Wenezuelę i aresztowanie Nicolasa Maduro to najbardziej jaskrawy przykład wpływów Rosji. "Donald Trump jednoznacznie przypisał Wenezuelę do amerykańskiej strefy wpływów. Średnio- i długoterminowe konsekwencje dla rynków energetycznych i strategicznie ważnej dla Rosji ceny ropy są niepewne. Szkody wizerunkowe i finansowe Rosji są oczywiste – spłata rosyjskiego kredytu w wysokości miliardów dolarów udzielonego Maduro stoi teraz pod znakiem zapytania” – cytuje Deutsche Welle.

"Die Welt" zauważa, że wpływy Rosji słabną także na Bliskim Wschodzie, gdzie wyłącznie Syria pozostaje ważnym graczem. Obecny przywódca tego kraju, Ahmed asz-Szara, "dąży do normalizacji stosunków z Rosją, aby zrównoważyć wpływ Turcji i państw Zatoki Perskiej w Syrii" – czytamy.

Z kolei duże kłopoty, na skutek kryzysu gospodarczego i protestów, przeżywa inny partner Moskwy, czyli Iran. Co prawda "Teheran nadal stawia na współpracę z Rosją, jednak kraj pogrążony w poważnym kryzysie nie jest dla niego silnym partnerem" – przytacza Deutsche Welle.

Niemcy: Rosja traci wpływy w byłym Związku Radzieckim

Jednak szczególnie dotkliwa dla Władimira Putina musi być utrata wpływów w byłym ZSRR. "Armenia zwraca się ku Zachodowi, nie otrzymawszy żadnej pomocy od Moskwy w wznowionej wojnie o Górski Karabach, natomiast relacje z Azerbejdżanem ochłodziły się od czasu, gdy rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła przypadkowo azerski samolot. Moskwa musiała przyglądać się, jak Biały Dom posuwa naprzód proces pokojowy między Baku a Erywaniem" – czytamy.

Przywódcy Rosji nie idzie po myśli również z Mołdawią, gdzie wybory ponownie wygrały partie proeuropejskie, a także z Kazachstanem, zacieśniającym stosunki nie tylko z Chinami, ale i z Zachodem – i tym samym popadającym w coraz większy konflikt z Rosją.