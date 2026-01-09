Zdaniem tygodnika "Die Zeit" zakończona śmiercią konfrontacja w Minneapolis jest "kolejnym punktem zapalnym w rozgrzanej do czerwoności atmosferze politycznej w USA".

Niemcy: Bezprecedensowa władza ICE

Trump przekazał ICE "bezprecedensową władzę, która przewyższa kompetencje wszystkich innych urzędów wykonawczych".

Reklama

Zastrzelenie Renee Good, matki trojga dzieci i obywatelki USA, przez oddział "pozbawionej nadzoru trumpistowskiej władzy państwowej" nie jest tragicznym wypadkiem, lecz "przewidywalnym następstwem polityki dążącej do eskalacji i opierającej się na zasadzie, że zgodne z prawem jest wszystko, co służy władzy prezydenta" – podsumowuje "Die Zeit".

Niemcy: Każdy, kto ma oczy i mózg, to widzi

Reklama

"Każdy, kto ma dwoje oczu i mózg, może zobaczyć (na nagraniach świadków pokazujących postrzelenie kobiety – PAP), że Good nie próbuje przejechać policjanta (swoim samochodem – PAP), lecz chce go ominąć. Argument, że strzelał w obronie własnej, jest (...) czystym kłamstwem" – pisze "Tageszeitung".

Niemcy: Już nawet trumpiści są zaniepokojeni

Nagranie wideo i reakcje na nie są "testem dla zwolenników Trumpa, czy są w stanie, wbrew swoim zmysłom, przełknąć oficjalną interpretację rządu". "Czy są w stanie patrzeć na zabójstwo dokonane z zimną krwią i mimo to wierzyć, że Renee Good jest terrorystką?" – pyta gazeta. Jak podkreśla, wiele przesłanek wskazuje na to, że Trump i jego poplecznicy przegrają tę bitwę w wojnie propagandowej. Nawet zwolennicy Trumpa są zaniepokojeni tą sytuacją – ocenia.

Wielu zwolenników protrumpowskiego ruchu MAGA cieszy się z przemocy i okrucieństwa, ale chodzi im o "kontrolowaną przemoc", która trafia w złych przestępców. Demonstracja "nagiej brutalności" może pomóc – przynajmniej tym, którzy są jeszcze w stanie odczuwać – pojąć niesprawiedliwość systemu. To niesprawiedliwość, która uderza nie tylko w poszczególnych ludzi, lecz skierowana jest także przeciw całym miejscowościom i wspólnotom, która "terroryzuje i zabija przyjaciół i sąsiadów" – czytamy w "Tageszeitung".

Niemcy: Trump stosuje metody z Dzikiego Zachodu

Dziennik "Frankfurter Rundschau" pisze, że "przemoc w przemówieniach Trumpa rezonuje w brutalnych akcjach funkcjonariuszy ICE". "Śmiertelne strzały zamaskowanych funkcjonariuszy w Minneapolis, oddane bez wahania czy ostrzeżenia i nie w obronie własnej, (...) można porównać do werbalnych ataków czołowego Republikanina (tj. Trumpa - PAP), który strzela z biodra" – dodaje, podkreślając, że "metody jak z Dzikiego Zachodu są stosowane coraz częściej, zarówno w geopolityce, jak i na ulicach USA".

"FR" zarzuca Trumpowi prowadzenie "nagonki" na ofiarę i jej zniesławienie. Prezydent przedstawił "fałszywy obraz". W rzeczywistości "obywatelka i matka protestowała przeciwko krzywdzie wyrządzonej przez ICE i stała się ofiarą nadmiernej przemocy państwa". Trump wykorzystuje sytuację do podgrzewania konfliktu – czytamy w konkluzji.

Niemcy: Trump osiągnął apogeum prezydencji

Dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ostatnie wydarzenia w USA stały się pretekstem do szerszego spojrzenia na działania Trumpa. Zdaniem gazety Trump osiągnął "apogeum swojej prezydencji": "panuje nad polityką wewnętrzną i zagraniczną jak niewielu jego poprzedników i może niemal bez przeszkód realizować swój program".

Poprzednicy Trumpa potrzebowali tygodni na wykonanie tylu działań, ile obecny prezydent wykonuje w jeden dzień – uważa komentator dziennika, wymieniając: zapowiedź sprawowania przez USA kontroli nad Wenezuelą, przejęcie wydobycia wenezuelskiej ropy, wypowiedzenie międzynarodowych umów, zatrzymanie rosyjskiego tankowca i umowę z prezydentem Kolumbii.

Niemcy: Zwolennicy Busha nie mają już nic do gadania

Sukcesy Trumpa wynikają przede wszystkim ze słabości jego przeciwników – ocenia "FAZ". W jego partii dawni zwolennicy Busha nie mają obecnie nic do powiedzenia, a Demokraci doznali w 2024 roku nie tylko porażki wyborczej, lecz spowodowali upadek długiej dominacji światopoglądowej lewicy.

Niemcy: Trump żyje w idealnym świecie dla człowieka władzy

Przywódca Rosji Władimir Putin ugrzązł w Ukrainie, a przywódca Chin Xi Jinping ma problemy gospodarcze. Państwa Europy wypadły z gry na własne życzenie, rozbrajając się i prowadząc błędną politykę gospodarczą – wylicza "FAZ". Zdaniem gazety Trump "żyje w idealnym świecie dla człowieka władzy", ponieważ "dysponuje instrumentami ciągle jeszcze najsilniejszego mocarstwa gospodarczego i militarnego i nie boi się tych instrumentów użyć".

Niemcy: Dwie sprawy wymykają się Trumpowi spod kontroli

Zdaniem "FAZ" sukcesy Trumpa niekoniecznie będą wieczne, gdyż dwie sprawy wymykają się spod jego kontroli – nie ma poparcia większości amerykańskiego społeczeństwa, w którym wymiar sprawiedliwości i media nadal wykonują swoje funkcje, a Chiny pozostają "strukturalnie silnym rywalem". Ocena jego prezydencji nie jest jeszcze zakończona – czytamy w konkluzji komentarza w "FAZ".