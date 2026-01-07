"Uwaga! Dziś (07.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz" - czytamy w komunikacie rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB dla czterech województw

Alert RCB obowiązuje w:

Reklama

Łomży (woj. podlaskie),

powiecie otwockim (woj. mazowieckie),

kłodzkim (woj. dolnośląskie),

łaskim (woj. łódzkie).

Smog z pieców

Pył PM10 powstaje głównie w wyniku spalania paliw stałych w piecach i kotłach. Wysokie stężenie PM10 może powodować podrażnienia dróg oddechowych, kaszel, a także nasilać objawy astmy.

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera między innymi substancje toksyczne. Wysokie stężenie PM10 jest wskaźnikiem złej jakości powietrza i może powodować problemy zdrowotne, jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel i zaostrzenie astmy.

Najgorzej jest w zimie

Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w wielu polskich miastach regularnie przekraczane są dopuszczalne normy stężenia pyłów PM10 i PM2,5. Najgorzej jest w okresie zimowym, gdy nasila się tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z domowych pieców i kotłów