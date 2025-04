Kto zostanie kolejnym papieżem? Oto potencjalni kandydaci na następcę papieża Franciszka w 2025 roku

Agencja Reutera podkreśla, że przewidzenie, kto zostanie kolejnym papieżem, nie należy do prostych zadań. Przywołują stare powiedzenie o faworycie, który wchodzi na konklawe jako "papież", a wychodzi jako kardynał, dodając, że faktycznie, poprzednie konklawe pokazały, iż główni kandydaci nie zostali wybrani. Mimo tej trudności i historycznych przykładów, jak zauważa agencja, nawet w sytuacji, gdyby od śmierci Franciszka minęły zaledwie godziny, media natychmiast publikują listy potencjalnych następców, czyli "papabile". Zestawienia takie przygotowały już m.in. Reuters, Newsweek, Sky News oraz strona College of Cardinals Report, a we wszystkich tych źródłach niezmiennie pojawiają się dwa nazwiska: Péter Erdő i Pietro Parolin.

Kandydat na kolejnego papieża: Péter Erdő

Péter Erdő z Węgier jest wymieniany wśród czołowych kandydatów (papabile) na następcę papieża Franciszka. Jego kandydatura była brana pod uwagę już podczas konklawe w 2013 roku. Kardynał Erdő szybko piął się po szczeblach kościelnej kariery, zostając biskupem w wieku 40 lat, a kardynałem w wieku 51 lat za pontyfikatu Jana Pawła II. Obecnie ma 72 lata. Reuters określa go mianem kandydata kompromisowego – pomimo konserwatywnego zaplecza, potrafi odnaleźć wspólny język ze środowiskami bliskimi Franciszkowi. Z drugiej strony, kardynał Erdő wyraźnie sprzeciwił się wezwaniu papieża do przyjmowania uchodźców, porównując to do handlu ludźmi, co agencja interpretuje jako możliwe poparcie dla polityki premiera Orbana. Choć biegle mówi w wielu językach, jego umiejętności oratorskie nie są ponoć wybitne.

Kandydat kompromisowy na papieża: Pietro Parolin

Pietro Parolin z Włoch jest postrzegany jako potencjalny kandydat kompromisowy. Za pontyfikatu papieża Franciszka zajmował stanowisko sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, będąc tym samym drugą najważniejszą osobą w watykańskiej hierarchii. Wcześniej, w czasach Benedykta XVI, pełnił istotną funkcję podsekretarza do spraw relacji z innymi państwami. Obecnie ma 70 lat. Godność kardynała nadał mu papież Franciszek. Pomimo tego, Parolin nie zawsze zgadzał się z papieżem Franciszkiem; w przeszłości nazwał legalizację małżeństw jednopłciowych "porażką ludzkości" i sprzeciwiał się próbom błogosławienia par homoseksualnych przez duchownych w Niemczech. Odegrał kluczową rolę w nawiązaniu bliższych relacji Watykanu z Chinami i Wietnamem, co spotkało się z krytyką ze strony niektórych środowisk konserwatywnych.

Czy Matteo Maria Zuppi będzie następnym papieżem?

Matteo Maria Zuppi to 69-letni Włoch, mianowany kardynałem przez papieża Franciszka. Podobnie jak Franciszek, Zuppi jest ceniony za pomoc ubogim i skromne usposobienie, przez co niekiedy określa się go mianem "księdza ulicy". W ostatnich latach aktywnie uczestniczył w działaniach dyplomatycznych jako wysłannik papieski w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Potencjalny kandydat na nowego papieża: Luis Antonio Tagle

Z kolei Luis Antonio Tagle bywa porównywany do argentyńskiego papieża, a agencja Reuters niekiedy wprost nazywa go "azjatyckim Franciszkiem". W latach 2015-2022 stał na czele Caritas Internationalis, międzynarodowej konfederacji zrzeszającej katolickie organizacje charytatywne, społeczne i rozwojowe. Tagle jest Filipińczykiem; jego wybór oznaczałby, że zostałby pierwszym papieżem pochodzącym z Azji. Obecnie ma 67 lat, a godność kardynała otrzymał w 2012 roku, jeszcze podczas pontyfikatu Benedykta XVI.

Kolejny kandydatów na następcę papieża Franciszka: Jean-Marc Aveline

Jean-Marc Aveline, urodzony w Algierii i wychowany w Marsylii, również jest wymieniany w gronie potencjalnych kandydatów na następcę papieża Franciszka. Według agencji Reuters, 66-letni arcybiskup Marsylii bywa w niektórych kręgach określany mianem Jana XXIV, co ma związek z domniemanym fizycznym podobieństwem do Jana XXIII. Reuters przypomina również, że sam papież Franciszek wspominał, iż jego następca mógłby przyjąć właśnie to imię. Jego poglądy na takie kwestie jak imigracja czy stosunki ze światem muzułmańskim są zbieżne z podejściem papieża Franciszka. Choć znany z poczucia humoru i swobody, Aveline jest także wykształconym intelektualistą z dwoma doktoratami (z filozofii i teologii). W przypadku wyboru, byłby najmłodszym papieżem od czasu pontyfikatu Jana Pawła II. Pewną trudność może stanowić fakt, że choć rozumie język włoski, nie mówi nim płynnie, co może być problemem dla osoby sprawującej urząd biskupa Rzymu.

Kardynał z szansami na objęcie papiestwa: Jose Tolentino de Mendonçi

W gronie kardynałów z szansami na objęcie papiestwa pojawia się również nazwisko Jose Tolentino de Mendonçi. Ten pochodzący z Madery w Portugalii duchowny ma 59 lat, co czyni go stosunkowo młodym kandydatem na zwierzchnika Kościoła. Został mianowany kardynałem przez Franciszka w 2019 roku. Mendonça jest znanym poetą, biblistą i byłym pracownikiem naukowym, a jego kandydaturę wyróżniają postępowe poglądy.

Pierbattista Pizzaballa zostanie następcą papieża Franciszka?

Potencjalnym kandydatem na papieża jest także 60-letni Włoch Pierbattista Pizzaballa, który pełni funkcję łacińskiego patriarchy Jerozolimy. Kardynałem został mianowany dwa lata temu. Większość jego pracy koncentruje się na regionie Bliskiego Wschodu. W 2023 roku zadeklarował gotowość oddania się w ręce Hamasu w zamian za uwolnienie porwanych dzieci. Wielokrotnie zabierał głos, apelując o zawarcie porozumienia pokojowego w Strefie Gazy.