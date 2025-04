Kometa nad Polską 2025. Kiedy będzie ją widać? Kiedy patrzeć w niebo?

Jak donosi portal spidersweb.pl, niedawno, pod koniec marca 2025 roku, doszło do ciekawego odkrycia astronomicznego. Kometa o oznaczeniu C/2025 F2 (SWAN) została znaleziona nie przez profesjonalne obserwatoria, lecz przez zespół astronomów amatorów. Ci pasjonaci, przeglądając ogólnodostępne zdjęcia z sondy kosmicznej SOHO (wspólnej misji NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej), natrafili na ten tajemniczy obiekt, który zyskał nieoficjalną nazwę "Kometa SWAN F2", a Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała mu oficjalne oznaczenie C/2025 F2 (SWAN).

Kometa C/2025 F2 (SWAN)

Kometa C/2025 F2 (SWAN) przybyła z odległych rejonów kosmosu. Aktualne przypuszczenia astronomów, choć jeszcze niepotwierdzone, wskazują, że jej źródłem jest tak zwany obłok Oorta. Jest to hipotetyczny zbiór lodowych ciał niebieskich, który otacza nasz Układ Słoneczny w ogromnej odległości, od 2 000 do 5 000 jednostek astronomicznych. Jedna jednostka astronomiczna to mniej więcej 150 milionów kilometrów, co oznacza, że obłok Oorta znajduje się nawet 750 miliardów kilometrów od Słońca.

Kiedy będzie można zobaczyć kometę?

Chociaż kometa o oznaczeniu C/2025 F2 (SWAN) nie jest jeszcze widoczna bez specjalistycznego sprzętu, to przy pomocy lornetki lub teleskopu można ją dostrzec na porannym niebie. Najlepiej szukać jej tuż przed świtem, nisko nad wschodnim horyzontem. Aktualnie znajduje się w pobliżu charakterystycznego Wielkiego Kwadratu Pegaza, który jest łatwym do znalezienia punktem orientacyjnym na nocnym niebie. Niedługo kometa przesunie się w kierunku gwiazdozbioru Andromedy. Jednak najlepszy czas na obserwacje dopiero nadejdzie około 1 maja 2025 roku. Wtedy to kometa osiągnie peryhelium, czyli punkt swojej orbity najbliższy Słońcu. W tym okresie powinna być znacznie lepiej widoczna, zwłaszcza wieczorem po zachodzie Słońca, w sąsiedztwie gromady gwiazd Plejady, która jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej efektownych grup gwiazd na niebie.

Czy będzie można zobaczyć kometę bez specjalistycznego sprzętu?

Istnieje pytanie, czy kometa C/2025 F2 (SWAN) będzie na tyle jasna, by zobaczyć ją bez specjalistycznego sprzętu. Astronomowie podchodzą do prognoz z rezerwą. Chociaż kometa może stać się jaśniejsza, istnieje też ryzyko, że jej blask osłabnie lub że ulegnie rozpadowi w pobliżu Słońca, co zdarza się często w przypadku tych obiektów.

Niezależnie jednak od tego, czy kometa ta stanie się spektakularnym widokiem dostępnym dla każdego, czy też pozostanie interesująca głównie dla miłośników astronomii z odpowiednim sprzętem, stanowi ona doskonałą okazję, by docenić piękno i tajemniczość nocnego nieba. Dlatego, jeśli posiadasz lornetkę lub teleskop, warto przygotować się na majową noc, której główną atrakcją może być właśnie ta kometa.