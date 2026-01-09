Interwencja policji w Bolimowie. 16 trucheł psów

Jak poinformowali policjanci ujawniono podczas interwencji 16 trucheł psów, które zostały zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji. "Na terenie posesji znajdowało się również 48 żywych psów, przebywających w skrajnie nieodpowiednich warunkach" – poinformowała policja. Czynności rozpoczęły się o godzinie 21:00 i trwały nieprzerwanie do godz. 8:30.

Powiatowy Lekarz Weterynarii zdecydował o odebraniu 48 żywych psów, po tym jak ocenił stan zwierząt oraz warunki ich przetrzymywania. W działaniach uczestniczyła także Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów, która przybyła na miejsce i brała udział w czynnościach związanych z zabezpieczeniem zwierząt.

Psy są sukcesywnie wywożone i przekazywane pod opiekę fundacji oraz schroniska.

Jaka kara grozi za znęcanie się nad psami?

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.