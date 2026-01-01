Policjanci w Giżycku po godz. 21 w sylwestra otrzymali zgłoszenie o taksówkarzu, który jedzie całą szerokością jezdni i być może jest pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali samochód na ulicy Wojska Polskiego w Giżycku. Mężczyzna był bardzo ciężko ranny. Miał liczne rany zadane ostrym narzędziem - relacjonuje RMF FM.

Zatrzymano pijanego mężczyznę, podejrzanego o zabójstwo

Na miejsce została wezwana karetka, jednak życia 78-latka nie udało się uratować. Policja szybko ustaliła, kto był ostatnim pasażerem taksówki i zatrzymała 37-letniego mieszkańca miasta. Był pijany, miał ponad promil alkoholu. Zabezpieczono przy nim nóż. W rękach policji znajduje się również monitoring z samochodu. O sprawie jako pierwsze informowały lokalne media, m.in. serwis zGizycka.pl. Po jego wytrzeźwieniu podjęte zostaną dalsze czynności pod nadzorem prokuratora - powiedział polstnews.pl podkom. Tomasz Markowski, rzecznik KWP w Olsztynie.