Komendant Stołeczny Policji wdrożył procedurę zwolnienia dowódcy plutonu z IX Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Funkcjonariusz ten 3 stycznia brał udział w libacji alkoholowej na terenie jednostki w Piasecznie. Pił alkohol wspólnie z policjantem, który usłyszał zarzut gwałtu na koleżance z pracy.

To nie pierwsza dymisja w tej sprawie. Wcześniej stanowisko stracił podinspektor Mariusz Kolasiński, zastępca dowódcy Oddziału Prewencji. Odpowiadał on bezpośrednio za nadzór nad kompanią, w której doszło do tragedii.

Szokujące zarzuty o gwałt

Głównym podejrzanym w sprawie jest dowódca w stopniu komisarza. Prokuratura oskarża go o zgwałcenie funkcjonariuszki oraz zmuszenie jej do poddania się innej czynności seksualnej. Do napaści doszło na terenie policyjnej bazy w Piasecznie. Podejrzany w chwili czynu był pod wpływem alkoholu. Sąd zdecydował już o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Jeśli wina zostanie udowodniona, grozi mu od 2 do 15 lat więzienia.

Policjant miał zgwałcić młodą policjantkę. Agresor był jej dowódcą, wdrożono postępowanie
Policjant miał zgwałcić młodą policjantkę. Agresor był jej dowódcą, wdrożono postępowanie

Jednostka pod lupą MSWiA

Skandal wywołał natychmiastową reakcję na najwyższych szczeblach władzy. Komendanci Główny i Stołeczny zarządzili pilne kontrole w Oddziale Prewencji. Dodatkowo własne postępowanie sprawdzające prowadzi Inspektor Nadzoru Wewnętrznego w MSWiA. Kontrolerzy sprawdzają jak doszło do wniesienia i spożywania alkoholu na terenie bazy, dlaczego zawiódł nadzór służbowy nad funkcjonariuszami, czy w jednostce dochodziło wcześniej do podobnych nieprawidłowości.

Ofiara ataku, młoda policjantka, znajduje się obecnie pod ścisłą opieką psychologa. Formacja zapewnia jej wsparcie medyczne i prawne. Jednocześnie Komendant Stołeczny Policji wszczął już procedurę całkowitego wydalenia podejrzanego komisarza ze służby w policji.