"Nigdy więcej nie będziecie tu rządzić. Ani w Kijowie, ani w Wilnie, ani w Rydze, ani w Tallinie, ani w Kiszyniowie; zamiast fantazjować o ponownym podbiciu Warszawy, martwcie się o to, czy utrzymacie Chajszenwaj" – mówił szef MSZ Radosław Sikorski w expose nawiązując do polityki wobec Rosji i zwracając się "do mocodawców Dugina".