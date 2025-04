Radosław Sikorski w rozmowie z "Polityką" został zapytany m.in. o to, jak w ciągu ostatniego roku zmieniła się sytuacja międzynarodowa Polski.

Pogorszenie się "koniunktury" wokół Polski

W ocenie ministra, "koniunktura międzynarodowa wokół Polski pogorszyła się, tak jak wokół całej Unii Europejskiej".

Będę o tym mówił podczas sejmowego expose 23 kwietnia. Gdy 10 lat temu wygłaszałem expose, Wielka Brytania Była w Unii, Rosja nie była jeszcze jednoznacznym wrogiem, Stany Zjednoczone sprzyjały integracji europejskiej, Chiny jeszcze nie prowadziły tak agresywnej dyplomacji, polityka europejska nie była aż tak targana populizmem. I nie było ryzyka, że Rosja przejmie zasoby ludzkie, przemysłowe, wojskowe Ukrainy na niekorzyść Europy. Świat nie idzie w dobrą stronę – ocenił Sikorski.

"Przełożenie wajchy" przez Donalda Trumpa

Szef MSZ wyraził nadzieję, że NATO wróci do polityki powstrzymywania Władimira Putina i doprecyzował, że myśli tu przede wszystkim o USA. Każda amerykańska administracja uczy się Rosji od nowa. Tylko na ten nowy reset ze strony Waszyngtonu nie ma pozytywnej odpowiedzi ze strony Moskwy, jest za to gra na czas. Pora więc powrócić do presji, do tworzenia bodźców i zachęt dla Putina, aby zechciał zejść ze ścieżki agresji. I mam nadzieję, że Donald Trump zrobi to niebawem w swoim niepowtarzalnym stylu. To znaczy przełoży wajchę tak, żeby Putin to odczuł– zaznaczył.

Polskie radary, niemieckie rakiety i pieniądze

Odnosząc się do pytania o to, czy nowy rząd w Niemczech "coś zmieni w naszej sytuacji", odparł, że tak. Otrzymujemy sygnały chęci utrzymania bardzo bliskich stosunków z Polską. Politycy zwycięskiej chadecji mówili o tym nawet na wiecach wyborczych, a to może oznaczać, że hasło "chcemy dobrych stosunków z Polską" jest popularne w Niemczech. Takie postawienie sprawy może zwiastować nowe wspólne projekty – oceni Sikorski.

Dodał, że marzy mu się np. obrona przeciwrakietowa oparta na polskich radarach oraz na niemieckich rakietach i pieniądzach, która mogłaby nas chronić przed rosyjskimi pociskami z Królewca.