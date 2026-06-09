Wybory na prezydenta Krakowa. Nieoficjalnie: Jest wspólna kandydatka KO i PSL

Premier Donald Tusk ogłosi dziś nazwisko kandydata na prezydenta Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że będzie to Monika Piątkowska.

"To nie jest tłusty kot KO"

Jako pierwsze o kandydaturze Piątkowskiej informowało Radio Eska. Z informacji rozgłośni wynika, że decyzja o wyznaczeniu senator zapadła w centralnych władzach KO. Jest bardzo pracowita, będzie gryźć ziemię by osiągnąć sukces - to nie jest tłusty kot KO - mówił jeden ze współpracowników partii.

Monika Piątkowska od dłuższego czasu była wymieniana wśród osób z Koalicji Obywatelskiej, które mogą być kandydatem w wyborach prezydenckich, w jakich Krakowianie będą wybierać następcę odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego (KO).

Pochodzący z Krakowa przedsiębiorca i rajdowiec Rafał Sonik, który wcześniej deklarował, że rozważa swój start, ostatecznie jednak wycofał się. Propozycję starania się o urząd otrzymał od otoczenia Koalicji Obywatelskiej, natomiast zapowiadał, że pozostałby kandydatem niezależnym.

Kandydaci na prezydenta Krakowa

Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Aleksandra Owca (Razem), Michał Drewnicki (PiS), Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber. Kandydowania nie wyklucza też Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego.

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania Miszalskiego w referendum. Data wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.