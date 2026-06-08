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Wybory na prezydenta Krakowa. Rafał Sonik potwierdził informacje mediów

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
23 minut temu
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Rafał Sonik
Wybory na prezydenta Krakowa. Rafał Sonik dostał propozycję od KO. "Rozważam start"/East News
Rafał Sonik poinformował, że rozważa start w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Propozycję starania się o ten urząd otrzymał od otoczenia Koalicji Obywatelskiej. Sonik zostanie prawdopodobnie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL

Pochodzący z Krakowa przedsiębiorca i rajdowiec potwierdził w rozmowie z PAP, że bierze pod uwagę kandydowanie na prezydenta miasta, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie podjął. Poinformował, że propozycję otrzymał od otoczenia Koalicji Obywatelskiej, natomiast pozostałby kandydatem niezależnym.

"Potrzebuję tygodnia do dwóch"

Rozważam start w wyborach, ale potrzebuję tygodnia do dwóch, żeby podjąć decyzję rozsądną, wyważoną, odpowiedzialną. Władza to służba, a do tego, jeśli chce się to robić, trzeba się przygotować – powiedział.

Sonik zwrócił też uwagę, że referendum odwoławcze ujawniło "ogromną słabość dotychczasowego systemu wyborczego", a decyzja o kandydowaniu oznacza również zajęcie stanowiska wobec "zagrożenia stabilności zarządzania". Bycie świadomym obywatelem, który wskazuje na zagrożenia i próbuje tym zagrożeniom zaradzić, jest niewspółmiernie ważniejsze niż jakiekolwiek formalne stanowisko – dodał.

Wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej i PSL

O tym, że Sonik zostanie prawdopodobnie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa, podał jako pierwszy portal RMF24.pl. Zdaniem portalu pomysł, by kandydatem na prezydenta została rozpoznawalna osoba spoza polityki, preferuje Donald Tusk.

Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, które odbyło się 24 maja. Data przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Do tej pory kandydowanie zapowiedzieli przedstawiciele partii i ruchów politycznych: Michał Drewnicki (PiS), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Aleksandra Owca (Partia Razem), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska) oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

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Źródło PAP
Tematy: Krakówwyborywybory prezydenckieRafał Sonik
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