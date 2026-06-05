Kto zostanie prezydentem Krakowa? "Jest dwóch głównych faworytów"

Wiadomo już, że Konfederację będzie reprezentował sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak, a Konfederację Korony Polskiej - Michał Klimek. Partia Razem wystawi Aleksandrę Owcę, a Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski - Grażynę Zofię Świat.

Liczy się dwóch kandydatów

Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości został Michał Drewnicki. Chęć startu w wyborach ogłosili również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka Marianna Schreiber. Ekspert Klubu Jagiellońskiego uważa, że wyścigu wyraźnie rysuje się dwóch głównych faworytów. Jednym z nich będzie kandydat Koalicji Obywatelskiej, drugim Łukasz Gibała. Obaj mają realne szanse na zwycięstwo, co pokazują choćby wyniki wyborów z 2024 r., kiedy różnice między kandydatami były niewielkie - powiedział Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego.

Ekspert nie wierzy w szanse kandydata PiS Michała Drewnickiego. Z punktu widzenia partii Jarosława Kaczyńskiego wydaje się on najmocniejszym kandydatem. Cieszy się dużą rozpoznawalnością w Nowej Hucie i notuje tam dobre wyniki. Wciąż jednak pozostaje kandydatem PiS w dużym mieście, gdzie ugrupowanie tradycyjnie ma ograniczone poparcie - powiedział Tomasz Synowiec.

Kto na prezydenta z KO?

KO jeszcze nie wyłoniła kandydata. Trwają rozmowy, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadły. We wtorkowej rozmowie w Programie I Polskiego Radia komisarz Dorota Niedziela podkreśliła, że proces wyboru i przedstawienia kandydata "musi trochę potrwać". Jak oceniła, KO ma na to "spokojnie jeszcze dwa tygodnie".

Media wymieniają w tym kontekście trzy nazwiska: senatorki KO Moniki Piątkowskiej, europosła, byłego szefa MSWiA Bartłomieja Sienkiewicza oraz szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych i przewodniczącego Rady ds. Współpracy z Ukrainą Pawła Kowala. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że wybory prezydenckie w Krakowie zostaną przeprowadzone na przełomie sierpnia i września.