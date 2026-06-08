Nowa kandydatka na prezydenta Krakowa. Może okazać się czarnym koniem wyborów

Według kandydatki Nowej Lewicy przed Krakowem stoją takie wyzwania, jak m.in.:

deficyt budżetowy,

plany inwestycyjne,

rozwój komunikacji miejskiej i kształtowanie cen biletów,

ceny mieszkań,

rosnące koszty życia,

"patodeweloperka",

niekontrolowany rynek najmu krótkoterminowego.

I w końcu najważniejsze, jak poprawić jakość i komfort życia mieszkańców i mieszkanek – zauważyła. Jak dodała, na te wszystkie pytania nowy prezydent musi mieć gotowe odpowiedzi, bo "Kraków nie może dłużej czekać". Nasze miasto potrzebuje dobrego gospodarza, który będzie potrafił działać szybko i zdecydowanie. I który będzie potrafił współpracować przede wszystkim z mieszkańcami, ale również z radą miasta, bo to przez nią będą przechodzić wszystkie najważniejsze dla Krakowa decyzje - powiedziała Gosek-Popiołek.

"Należy rozpocząć od obniżenia kosztów najmu"

Jak mówiła, od odrodzenia samorządu minęło 36 lat, wiele w tym czasie osiągnięto w Krakowie, m.in. odnowiono historyczne centrum. Ale – zdaniem posłanki – równolegle "niezauważalnie" mieszkańcy stracili wpływ na miasto, na ład przestrzenny, który – jak oceniła – coraz częściej jest w rękach inwestorów.

Według Gosek-Popiołek osiedla powstają szybciej niż infrastruktura, która powinna je obsługiwać, a codzienne korki są przyczyną frustracji mieszkańców. Do tego dochodzą – wyliczała kandydatka - niepewność pracy, rosnące koszty życia, kredyty hipoteczne.

Oceniła, że do Krakowa w najbliższych tygodniach przenoszone będą spory polityczne; zastrzegła jednocześnie, że jej kampania będzie o Krakowie i dla Krakowa. Jej zdaniem podstawową sprawą jest, aby Kraków służył mieszkańcom i aby mogli oni się w nim czuć bezpiecznie i żyć w spokoju. Aby było to możliwe, trzeba – zaznaczyła Gosek-Popiołek – obniżyć koszty mieszkania, a proces obniżania tych kosztów należy rozpocząć od obniżenia kosztów najmu.

Nie będę tolerować sytuacji, w której podmioty spoza naszego miasta na masową skalę kupują tu mieszkania tylko po to, by traktować je jako zasób i lokować tam swój kapitał – podkreśliła kandydatka Nowej Lewicy. Zapowiedziała też ograniczenie liczby pustostanów, a te należące do miasta będą remontowane i oddawane krakowskim rodzinom.

Jako wasza prezydent dokonam resetu w relacjach miasta z deweloperami. Kraków nie będzie dłużej folwarkiem dla firm, które żerują na wszystkich w zamian dostarczając słabej jakości przestrzenie, słabej jakości mieszkania albo luksusowe wydmuszki hotelowe – powiedziała Gosek-Popiołek. Dodał, że wymusi na deweloperach przekazywanie co najmniej 15 proc. nowo wybudowanych mieszkań do zasobu miejskiego, a miasto wykorzysta je do stworzenia "prawdziwej konkurencji na rynku najmu".

Daria Gosek-Popiołek o metrze

Mówiąc o metrze oceniła, że nie może ono być wymówką do "zwijania inwestycji w transport zbiorowy, przede wszystkim linie tramwajowe". Według niej "miasto nie stanie w miejscu na 10, 15 lat, bo nie mamy zagwarantowanego finansowania na metro".

Kandydatka zapowiedziała także w przypadku wygranej w wyborach obniżenie cen biletów i przywrócenie biletów 20-minutowych. Zadeklarowała też, że nie zamierza utrzymywać "samorządowych, propagandowych mediów i miejskiej telewizji" i będzie szukać oszczędności w kwestiach związanych z promocją miasta turystyką. Turyści zaczną uczciwie dokładać się do miejskiego budżetu, bo doprowadzę do przyjęcia ustawy o opłacie turystycznej – powiedziała posłanka.

Wśród jej priorytetów będzie także m.in. redukcja hałasu. Zapowiedziała przygotowanie wieloletniej strategii, stworzonej z naukowcami, ekspertami i przedyskutowanej z mieszkańcami. Miasto nie może być bezradne. Musi reagować i użyć wszelkich dostępnych narzędzi, żebyście w nocy mogli spać spokojnie – zaznaczyła. Kandydatka, w przypadku objęcia funkcji prezydenta miasta, planuje również zadbać o to, aby małe rodzinne biznesy, lokalne sklepy, zakłady, rzemieślnicy otrzymali wszelką możliwą pomoc potrzebną do rozwijania działalności.

Kandydaci na prezydenta Krakowa

Daria Gosek-Popiołek urodziła się w 1985 r. w Sosnowcu. Studiowała teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2018 r. bezskutecznie ubiegała się o urząd prezydenta Krakowa, startując z Komitetu Wyborczego Wyborców "Razem Dla Krakowa". W 2019 r. została posłanką, startując z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2023 r. została posłanką z ramienia Nowej Lewicy. Ma dwie córki.

Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Michał Drewnicki (PiS), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Aleksandra Owca (Partia Razem), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber. Swoją kandydaturę zaproponowała również Marta Ratuszyńska z ugrupowania Dobry Radom.

Bezpartyjny, a w przeszłości związany z Ruchem Palikota i Platformą Obywatelską Łukasz Gibała - który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego - poinformował pod koniec maja, że decyzję o ewentualnym starcie w przyspieszonych wyborach podejmie za 2-3 tygodnie po konsultacjach ze swoimi współpracownikami.

Start w wyborach rozważa też Rafał Sonik. Pochodzący z Krakowa przedsiębiorca i rajdowiec poinformował, że propozycję starania się o ten urząd miał otrzymać od otoczenia Koalicji Obywatelskiej, ale pozostałby kandydatem niezależnym.

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum Aleksandra Miszalskiego. Data wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.