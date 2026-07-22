Rubio komentuje nadchodzące rozmowy z Ławrowem. "To byłoby korzystne także dla Rosji"

Amerykańska dyplomacja stawia sprawę jasno. W środę sekretarz stanu Marco Rubio zapowiedział, że poruszy temat zakończenia konfliktu w Ukrainie podczas czwartkowego spotkania z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Rozmowa polityków odbędzie się w stolicy Filipin, Manili, przy okazji konferencji krajów ASEAN. To pierwsze tak poważne spięcie dyplomatyczne na wysokim szczeblu od dłuższego czasu, a Waszanga zamierza wykorzystać tę okazję do sondowania pokojowych rozwiązań.

Oferta USA

Marco Rubio otwarcie wskazuje, że trwający konflikt negatywnie wpływa na relacje międzynarodowe. Jak podkreśla szef amerykańskiej dyplomacji, obecna sytuacja mocno utrudnia USA i Rosji szukanie jakichkolwiek punktów stycznych czy wspólnych rozwiązań w innych sprawach.

Jednocześnie Waszangton oferuje swoją pomoc w procesie pokojowym. Rubio zaznacza wprost: Stany Zjednoczone chętnie odegrają konstruktywną rolę w doprowadzeniu tej wojny do końca, jeśli tylko pojawi się ku temu odpowiednia okazja i zmienią się dotychczasowe warunki polityczne.