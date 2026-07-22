Kreml potwierdza negocjacje z USA ws. Ukrainy. "Wszystko zostało uzgodnione"

„Spotkanie jest już uzgodnione (…) odbędzie się jutro, w pierwszej połowie dnia. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość poinformowania o naszych wrażeniach” - powiedział Ławrow, cytowany przez rosyjskie media państwowe.

Rubio o "odegraniu konstruktywnej roli" USA ws. Ukrainy

Plan spotkania potwierdził także sekretarz stanu USA, Marco Rubio, który powiedział, że USA szukają możliwość "odegrania konstruktywnej roli" w procesie zakończenia wojny na Ukrainie. Spotkanie ma odbyć się podczas konferencji krajów ASEAN w stolicy Filipin, Manili. "Rosja i my jesteśmy dwiema największymi potęgami nuklearnymi na świecie. Brak dialogu między nami byłby nieodpowiedzialny. Musimy utrzymywać relacje z rosyjskim rządem, nawet jeśli w niektórych kwestiach się różnimy" - podkreślił.

Negocjacje utknęły w martwym punkcie

Negocjacje w celu zakończenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie. Rosja atakuje Ukrainę codziennie od 24 lutego 2022 r., czyli początku inwazji na pełną skalę. 25 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zatwierdził 40-dniową "operację wpływu", której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny.