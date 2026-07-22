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Kreml potwierdza negocjacje z USA ws. Ukrainy. "Wszystko zostało uzgodnione"

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 12:46
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USA rozważają propozycję Putina. Ławrow informuje, że Rosja jest gotowa przestrzegać ustaleń
USA rozważają propozycję Putina. Ławrow informuje, że Rosja jest gotowa przestrzegać ustaleń/Shutterstock
Ruszają negocjacje Rosja-USA ws. wojny w Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział w środę, że na najbliższy czwartek jest planowane jego spotkanie z szefem dyplomacji USA, Marco Rubio – poinformowała agencja Reutera.

„Spotkanie jest już uzgodnione (…) odbędzie się jutro, w pierwszej połowie dnia. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość poinformowania o naszych wrażeniach” - powiedział Ławrow, cytowany przez rosyjskie media państwowe.

Rubio o "odegraniu konstruktywnej roli" USA ws. Ukrainy

Plan spotkania potwierdził także sekretarz stanu USA, Marco Rubio, który powiedział, że USA szukają możliwość "odegrania konstruktywnej roli" w procesie zakończenia wojny na Ukrainie. Spotkanie ma odbyć się podczas konferencji krajów ASEAN w stolicy Filipin, Manili. "Rosja i my jesteśmy dwiema największymi potęgami nuklearnymi na świecie. Brak dialogu między nami byłby nieodpowiedzialny. Musimy utrzymywać relacje z rosyjskim rządem, nawet jeśli w niektórych kwestiach się różnimy" - podkreślił.

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Negocjacje utknęły w martwym punkcie

Negocjacje w celu zakończenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie. Rosja atakuje Ukrainę codziennie od 24 lutego 2022 r., czyli początku inwazji na pełną skalę. 25 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zatwierdził 40-dniową "operację wpływu", której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjaUSA
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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