Trump ma kandydata na nowego sekretarza generalnego ONZ. To przyjaciel Putina

Kadencja Guterresa na funkcji sekretarza generalnego ONZ upływa z końcem grudnia. Jego następca musi najpierw uzyskać rekomendację 15-osobowej Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie pięciu stałych członków ma prawo weta, a potem dostać zatwierdzenie Zgromadzenia Ogólnego.

Według Trumpa idealnym kandydatem na nowego szefa ONZ jest Infantino. Jak donosi "New York Post" według prezydent USA 56-letni Szwajcar "cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi".

Trump i Infantino poznali się przy okazji mundialu

Trump i Infantino zbliżyli się do siebie przy okazji zakończonego w niedzielę mundialu. Najpierw w grudnia 2025 roku szef światowej piłki nożnej wręczył prezydentowi USA Pokojową Nagrodę FIFA, której amerykański przywódca został pierwszym laureatem, a później już w trakcie turnieju przywódca Stanów Zjednoczonych osobiście telefonował do Szwajcara w sprawie anulowania czerwonej kartki dla jednego z piłkarzy reprezentacji USA.

Zdaniem Trump kandydatura Infantino na sekretarza generalnego ONZ ma szansę przejść mimo nieformalnej zasady rotacji geograficznej. Ta reguła wskazywałaby teraz raczej na kandydata z Ameryki Łacińskiej lub Karaibów. Potencjalnymi rywalami szefa FIFA w walce o kierowanie ONZ są prezydent Chile Michelle Bachelet oraz dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi z Argentyny.

Infantino w ONZ, to dobra wiadomość dla Putina

Na razie nie wiadomo, czy Infantino jest zainteresowany pracą w ONZ. Pewne jest natomiast, że gdyby pomysł Trumpa wszedł w życie, to na Kremlu wystrzeliłby korki od szampanów.

Nie jest tajemnica, że Infantino jest przyjacielem Putina. Obaj panowie poznali się przy okazji mistrzostw świata w piłce nożnej, które w 2018 roku organizowała Rosja.