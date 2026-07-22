Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał pilne ostrzeżenie dotyczące żywności. W jednej z popularnych wędlin dostępnych w sklepach znanej sieci handlowej wykryto obecność niebezpiecznych dla zdrowia bakterii Listeria monocytogenes.

Szczegóły wycofanego produktu

Inspekcja Sanitarna apeluje do konsumentów o powstrzymanie się od spożywania wskazanej partii mięsa. Zagrożenie dotyczy konkretnego produktu o nazwie Polska Gościna szynka wieprzowa w plastrach gotowana 100g.

Numer partii: 1000-188

Termin przydatności do spożycia: 24 lipca

Kod kreskowy: 5905784311098

Producent: spółka Farmy Roztocza z Księżopola (województwo lubelskie)

Miejsce sprzedaży: sklepy sieci Carrefour

Działania producenta i dystrybutora

Władze sanitarne oraz podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie produktu na rynek podjęły natychmiastowe kroki mające na celu zminimalizowanie ryzyka dla konsumentów. Producent wdrożył procedurę wycofania zakwestionowanej partii z rynku i rozpoczął dochodzenie mające na celu ustalenie źródła zanieczyszczenia.

W sprawie interweniował również dystrybutor. Sieć Carrefour opublikowała komunikat skierowany do klientów:

"Osoby będące w posiadaniu tego produktu o określonym numerze partii proszone są o niespożywanie go i zgłoszenie się do sklepu z produktem i paragonem do 24 lipca (włącznie) w celu zwrotu należności" - napisano. Nad prawidłowością procesu wycofywania towaru czuwa Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które monitorują sytuację w zakładzie produkcyjnym oraz w placówkach handlowych.

Zagrożenia zdrowotne związane z listeriozą

"Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą" - czytamy w oficjalnym komunikacie GIS.

Choroba ta jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, noworodków oraz osób o obniżonej odporności. U kobiet spodziewających się dziecka infekcja może objawiać się symptomami przypominającymi grypę, takimi jak gorączka, bóle brzucha, biegunka, bóle głowy czy wymioty, choć w niektórych przypadkach przebiega całkowicie bezobjawowo.

Osoby, które spożyły produkt z wadliwej partii i zaobserwowały u siebie niepokojące objawy, powinny niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.