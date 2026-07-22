Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał pilne ostrzeżenie dotyczące żywności. W jednej z popularnych wędlin dostępnych w sklepach znanej sieci handlowej wykryto obecność niebezpiecznych dla zdrowia bakterii Listeria monocytogenes.
Szczegóły wycofanego produktu
Inspekcja Sanitarna apeluje do konsumentów o powstrzymanie się od spożywania wskazanej partii mięsa. Zagrożenie dotyczy konkretnego produktu o nazwie Polska Gościna szynka wieprzowa w plastrach gotowana 100g.
- Numer partii: 1000-188
- Termin przydatności do spożycia: 24 lipca
- Kod kreskowy: 5905784311098
- Producent: spółka Farmy Roztocza z Księżopola (województwo lubelskie)
- Miejsce sprzedaży: sklepy sieci Carrefour
Działania producenta i dystrybutora
Władze sanitarne oraz podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie produktu na rynek podjęły natychmiastowe kroki mające na celu zminimalizowanie ryzyka dla konsumentów. Producent wdrożył procedurę wycofania zakwestionowanej partii z rynku i rozpoczął dochodzenie mające na celu ustalenie źródła zanieczyszczenia.
W sprawie interweniował również dystrybutor. Sieć Carrefour opublikowała komunikat skierowany do klientów:
"Osoby będące w posiadaniu tego produktu o określonym numerze partii proszone są o niespożywanie go i zgłoszenie się do sklepu z produktem i paragonem do 24 lipca (włącznie) w celu zwrotu należności" - napisano. Nad prawidłowością procesu wycofywania towaru czuwa Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które monitorują sytuację w zakładzie produkcyjnym oraz w placówkach handlowych.
Zagrożenia zdrowotne związane z listeriozą
"Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą" - czytamy w oficjalnym komunikacie GIS.
Choroba ta jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, noworodków oraz osób o obniżonej odporności. U kobiet spodziewających się dziecka infekcja może objawiać się symptomami przypominającymi grypę, takimi jak gorączka, bóle brzucha, biegunka, bóle głowy czy wymioty, choć w niektórych przypadkach przebiega całkowicie bezobjawowo.
Osoby, które spożyły produkt z wadliwej partii i zaobserwowały u siebie niepokojące objawy, powinny niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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