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GIS ostrzega przed szynką z Carrefoura. Może zawierać niebezpieczną bakterię

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:46
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szynka
Ostrzeżenie GIS. Skażona szynka wycofana ze sprzedaży w sklepach Carrefour/Shutterstock
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące popularnego produktu spożywczego. Z półek sklekowych Carrefoura znika szynka wieprzowa. Inspektorzy wykryli w niej poważne zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał pilne ostrzeżenie dotyczące żywności. W jednej z popularnych wędlin dostępnych w sklepach znanej sieci handlowej wykryto obecność niebezpiecznych dla zdrowia bakterii Listeria monocytogenes.

Szczegóły wycofanego produktu

Inspekcja Sanitarna apeluje do konsumentów o powstrzymanie się od spożywania wskazanej partii mięsa. Zagrożenie dotyczy konkretnego produktu o nazwie Polska Gościna szynka wieprzowa w plastrach gotowana 100g.

Szynka pieczona w miodzie i majeranku. Soczysta w środku, z aromatyczną skórką, idealna na Wielkanoc, zarówno na ciepło i w plastrach na zimno
Szynka pieczona w miodzie i majeranku. Soczysta w środku, z aromatyczną skórką, idealna na Wielkanoc, zarówno na ciepło i w plastrach na zimno
  • Numer partii: 1000-188
  • Termin przydatności do spożycia: 24 lipca
  • Kod kreskowy: 5905784311098
  • Producent: spółka Farmy Roztocza z Księżopola (województwo lubelskie)
  • Miejsce sprzedaży: sklepy sieci Carrefour

Działania producenta i dystrybutora

Władze sanitarne oraz podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie produktu na rynek podjęły natychmiastowe kroki mające na celu zminimalizowanie ryzyka dla konsumentów. Producent wdrożył procedurę wycofania zakwestionowanej partii z rynku i rozpoczął dochodzenie mające na celu ustalenie źródła zanieczyszczenia.

W sprawie interweniował również dystrybutor. Sieć Carrefour opublikowała komunikat skierowany do klientów:

"Osoby będące w posiadaniu tego produktu o określonym numerze partii proszone są o niespożywanie go i zgłoszenie się do sklepu z produktem i paragonem do 24 lipca (włącznie) w celu zwrotu należności" - napisano. Nad prawidłowością procesu wycofywania towaru czuwa Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które monitorują sytuację w zakładzie produkcyjnym oraz w placówkach handlowych.

Zagrożenia zdrowotne związane z listeriozą

"Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą" - czytamy w oficjalnym komunikacie GIS.

Choroba ta jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, noworodków oraz osób o obniżonej odporności. U kobiet spodziewających się dziecka infekcja może objawiać się symptomami przypominającymi grypę, takimi jak gorączka, bóle brzucha, biegunka, bóle głowy czy wymioty, choć w niektórych przypadkach przebiega całkowicie bezobjawowo.

Osoby, które spożyły produkt z wadliwej partii i zaobserwowały u siebie niepokojące objawy, powinny niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: GISCarrefourszynka
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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