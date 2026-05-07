Dziennik Gazeta Prawana logo

Kreml grzmi o dyskryminacji swoich obywateli. "Trzeba ukarać rusofobów"

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 13:29
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Kreml grzmi o dyskryminacji. "Trzeba ukarać rusofobów"
Kreml grzmi o dyskryminacji. "Trzeba ukarać rusofobów"/East News
Władze na Kremlu są wściekłe. Rosyjscy sportowcy nie dostali kanadyjskich wiz. W związku z tym reprezentanci tego kraju nie będą mogli wziąć udziału w mistrzostwach świata juniorów, które za kilka dni rozpoczną się w Edmonton. Moskwa grzmi o dyskryminacji i rusofobii.

Kanadyjczycy zatrzasnęli drzwi przed Rosjanami

Rosyjscy sportowcy po wybuchu wojny w Ukrainie zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji. Jednak teraz powoli wracają na światowe areny. Coraz więcej federacji dopuszcza ich do startów. W dodatku mogą to robić przy dźwiękach hymnu i pod flagą narodową.

Dla Ukraińców jest zdrajcą i wrogiem numer jeden po Putinie. Znów im podpadł
Dla Ukraińców jest zdrajcą i wrogiem numer jeden po Putinie. Znów im podpadł

Tak też miało być w Edmonton. Światowe władze curlingu zezwoliły na udział Rosjan w mistrzostwach świata juniorów, ale na nic się to zdało. "Drzwi" przed nosem rodakom Władimira Putina zatrzasnęły kanadyjskie władze. Młodzi sportowcy z Rosji nie dostali wiz, które są wymagane, by pojawić się na terytorium kraju "Klonowego Liścia".

Kreml zły na Kanadyjczyków

Odmowa wydania wiz rosyjskim sportowcom rozwścieczyła władze na Kremlu. Przedstawiciele tamtejszych władz grzmią o dyskryminacji. Według nich to przykład rażącej niesprawiedliwości, która uderza w Rosjan.

Moskwa obawia się, że taka decyzja może posłużyć w przyszłości innym krajom do szkodliwego precedensu. Tamtejsze media mówią o rusofobii, za którą Kanadyjczyków powinna spotkać kara.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: RosjaPutinKremlrusofobia
Powiązane
Putin postawił Ukrainie ultimatum. Rosja wezwała do ewakuacji dyplomatów z Kijowa
Putin postawił Ukrainie ultimatum. Rosja wezwała do ewakuacji dyplomatów z Kijowa
Putin
Zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą? Putin podał konkretne daty
Władimir Putin i Siergiej Ławrow
Putin szykuje prowokację? Ekspert kreśli nieoczywisty scenariusz
Putin i Łukaszenka otwierają szampany. Rosjanie i Białorusini wracają na światowe salony
Putin i Łukaszenka otwierają szampany. Rosjanie i Białorusini wracają na światowe salony
Władimir Putin
Władimir Putin pojedzie na szczyt G20? Jest stanowisko Kremla
Donald Tusk
Mocne słowa Tuska na konferencji z Macronem. "Putin ewidentnym beneficjentem"
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKreml grzmi o dyskryminacji swoich obywateli. "Trzeba ukarać rusofobów" »
Zobacz
|
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści mnóstwo kwiatów i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Procesja z relikwiami swietego Stanislawa , Krakow
Za dwa dni wielkie katolickie święto. Komunikat Kościoła do wiernych
Toyota C-HR
20 tys. aut zalega w salonach. Nowe Toyoty z rabatem ponad 41 tys. zł
5787,31 zł pensji minimalnej od 1 lipca 2026. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków
5787,31 zł pensji minimalnej od 1 lipca 2026. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków
Policja kontroluje kierowców
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to mistrz
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj