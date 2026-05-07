Kanadyjczycy zatrzasnęli drzwi przed Rosjanami

Rosyjscy sportowcy po wybuchu wojny w Ukrainie zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji. Jednak teraz powoli wracają na światowe areny. Coraz więcej federacji dopuszcza ich do startów. W dodatku mogą to robić przy dźwiękach hymnu i pod flagą narodową.

Tak też miało być w Edmonton. Światowe władze curlingu zezwoliły na udział Rosjan w mistrzostwach świata juniorów, ale na nic się to zdało. "Drzwi" przed nosem rodakom Władimira Putina zatrzasnęły kanadyjskie władze. Młodzi sportowcy z Rosji nie dostali wiz, które są wymagane, by pojawić się na terytorium kraju "Klonowego Liścia".

Kreml zły na Kanadyjczyków

Odmowa wydania wiz rosyjskim sportowcom rozwścieczyła władze na Kremlu. Przedstawiciele tamtejszych władz grzmią o dyskryminacji. Według nich to przykład rażącej niesprawiedliwości, która uderza w Rosjan.

Moskwa obawia się, że taka decyzja może posłużyć w przyszłości innym krajom do szkodliwego precedensu. Tamtejsze media mówią o rusofobii, za którą Kanadyjczyków powinna spotkać kara.