Czy Wladimir Putin weźmie udział w szczycie G20, który w grudniu odbędzie się w Miami? Odpowiedzi na to pytanie udzielił rzecznik Kremla.

Putin weźmie udział w szczycie G20?

Rosja będzie odpowiednio reprezentowana na szczycie G20 w Miami – powiedział Pieskow. Zaznaczył, że przedstawicielem Moskwy na spotkaniu może być Putin lub inna osoba.

Odpowiedź na słowa Donalda Trumpa

To reakcja na czwartkową wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył, że gdyby przywódca Rosji przybył na szczyt G20 na Florydę, byłoby to bardzo pomocne. Ale wątpię, by tak się stało - powiedział Trump.

Pieskow dodał, że Rosja przywiązuje "wielką wagę" do rozmów w formacie G20. Biorąc pod uwagę te kryzysy, jakie obecnie narastają i powstają, do momentu przeprowadzenia szczytu będzie wiele spraw do omówienia – zauważył rzecznik Kremla.

Kiedy odbędzie się szczyt G20?

USA sprawują w tym roku przewodnictwo w G20. Prezydent Trump będzie gospodarzem szczytu 14-15 grudnia w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie. W szczycie G20 ma wziąć udział także prezydent RP Karol Nawrocki.