Władimir Putin pojedzie na szczyt G20? Jest stanowisko Kremla

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 16:14
Władimir Putin pojedzie na szczyt G20 w Miami? Jest stanowisko Kremla
Czy Wladimir Putin pojedzie na grudniowy szczyt G20 w Miami? Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow udzielił odpowiedzi na to pytanie w piątek w rozmowie z dziennikarzami.

Putin weźmie udział w szczycie G20?

Rosja będzie odpowiednio reprezentowana na szczycie G20 w Miami – powiedział Pieskow. Zaznaczył, że przedstawicielem Moskwy na spotkaniu może być Putin lub inna osoba.

Odpowiedź na słowa Donalda Trumpa

To reakcja na czwartkową wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył, że gdyby przywódca Rosji przybył na szczyt G20 na Florydę, byłoby to bardzo pomocne. Ale wątpię, by tak się stało - powiedział Trump.

Trump chce Putina na szczycie G20? "To byłoby bardzo pomocne"

Pieskow dodał, że Rosja przywiązuje "wielką wagę" do rozmów w formacie G20. Biorąc pod uwagę te kryzysy, jakie obecnie narastają i powstają, do momentu przeprowadzenia szczytu będzie wiele spraw do omówienia – zauważył rzecznik Kremla.

Kiedy odbędzie się szczyt G20?

USA sprawują w tym roku przewodnictwo w G20. Prezydent Trump będzie gospodarzem szczytu 14-15 grudnia w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie. W szczycie G20 ma wziąć udział także prezydent RP Karol Nawrocki.

Źródło PAP
Tematy: RosjaWladimir Putinszczyt G20
Powiązane
Karol Nawrocki
USA chcą Polski w G20? Prezydent Nawrocki komentuje zaproszenie
Merkel obwinia pandemię o wojnę? "Putin nie pojawił się na G20. Potem ruszył na Ukrainę"
Merkel o wojnę obwinia pandemię? "Putin nie pojawił się na G20. Potem ruszył na Ukrainę"
Donald Trump
Trump nie leci na szczyt G20 z powodu miejsca, gdzie się odbywa. "To absolutna hańba"
Policjant kontroluje samochód stan techniczny auta i światła
Masz to w aucie? Żegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Toyota Corolla TS Kombi 1.8 Hybrid
Toyota Corolla ostro tanieje. Silnik 5. generacji hitem, Polacy kupują w ciemno
Michelle Pfeiffer jako Stacy Clyburn w szóstym odcinku serialu "Madison"
Kultowy twórca nie zawiódł. Finałowy odcinek serialu uznany najlepszym
Nie stawiaj routera Wi-Fi obok tych urządzeń. Znacznie spowalniają prędkość internetu
Nie stawiaj routera Wi-Fi obok tych urządzeń. Znacznie spowalniają prędkość internetu
Stack,Of,Books,On,Colorful,Background
QUIZ. Język polski. Poziom maturalny. Ostatnie pytanie to małe wyzwanie
