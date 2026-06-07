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Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni. Nie żyje kobieta

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 15:07
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Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni/ShutterStock
Wznowiono ruch pociągów dalekobieżnych, który w niedzielę przed południem został wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu kobiety na torach między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem – poinformowały służby.

Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni

Jak przekazał Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych SA, czynności służb w miejscu wypadku zakończono o godz. 13.09 i wtedy wznowiono ruch pociągów.

Do zdarzenia doszło w niedzielę o godz. 10.35. Kobieta wtargnęła w miejscu niedozwolonym, poza przejściami dla pieszych i przejazdami kolejowo-drogowymi, pod pociąg służbowy PKP Intercity jadący w kierunku Gdyni Głównej. Był to pociąg złożony z dwóch lokomotyw – spalinowej i elektrycznej – bez wagonów pasażerskich.

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Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni asp. Marek Kobiałko poinformował, że kobieta zginęła na miejscu.

Maszyniści byli trzeźwi – dodał.

Utrudnienia w ruchu kolejowym

Po wypadku wystąpiły utrudnienia w ruchu kolejowym. Część pociągów pasażerskich skierowano na równoległą linię nr 250 zarządzaną przez PKP SKM w Trójmieście. Za pozostałe pociągi polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.

Na odcinku Gdańsk – Gdynia obowiązywało wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity i SKM Trójmiasto.

Aktualne informacje o ruchu pociągów są dostępne w wyszukiwarce połączeń www.PortalPasazera.pl i na stronach przewoźników.

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Źródło PAP
Tematy: wypadekpociągpotrącenie
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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