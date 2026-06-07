Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni

Jak przekazał Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych SA, czynności służb w miejscu wypadku zakończono o godz. 13.09 i wtedy wznowiono ruch pociągów.

Do zdarzenia doszło w niedzielę o godz. 10.35. Kobieta wtargnęła w miejscu niedozwolonym, poza przejściami dla pieszych i przejazdami kolejowo-drogowymi, pod pociąg służbowy PKP Intercity jadący w kierunku Gdyni Głównej. Był to pociąg złożony z dwóch lokomotyw – spalinowej i elektrycznej – bez wagonów pasażerskich.

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni asp. Marek Kobiałko poinformował, że kobieta zginęła na miejscu.

Maszyniści byli trzeźwi – dodał.

Utrudnienia w ruchu kolejowym

Po wypadku wystąpiły utrudnienia w ruchu kolejowym. Część pociągów pasażerskich skierowano na równoległą linię nr 250 zarządzaną przez PKP SKM w Trójmieście. Za pozostałe pociągi polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.

Na odcinku Gdańsk – Gdynia obowiązywało wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity i SKM Trójmiasto.

Aktualne informacje o ruchu pociągów są dostępne w wyszukiwarce połączeń www.PortalPasazera.pl i na stronach przewoźników.