W nocy z soboty na niedzielę wskazania zegarów zmienią się z godz. 2 na 3. W związku ze zmianą, spółka PKP PLK dostosowała rozkłady jazdy, ponieważ pasażerowie niektórych nocnych pociągów wyruszą w podróż jeszcze według czasu zimowego, a zakończą ją już w letnim.

"Nie będzie to jednak miało większych konsekwencji – czas jazdy pozostaje ten sam, a podróżni dotrą do stacji docelowych zgodnie z przygotowanym rozkładem" - zaznaczyła spółka.

Zmiana czasu. Co z pociągami? PKP wprowadza specjalne rozkłady

Zarządca polskiej infrastruktury kolejowej przekazał ponadto, że w związku ze zmianą czasu wprowadzono specjalne rozkłady jazdy dla łącznie 69 pociągów:

25 składów PKP Intercity,

3 Kolei Dolnośląskich,

1 Regiojet,

5 Kolei Mazowieckich,

2 Kolei Małopolskich,

5 Kolei Śląskich,

17 Polregio,

2 Leo Express,

1 Arriva RP,

5 PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście,

3 Kolei Wielkopolskich.

PLK przypomniały, że szczegółowe informacje dotyczące godzin kursowania pociągów są dostępne m.in. na stronach przewoźników oraz na stronie portalpasazera.pl.

PKP PLK to spółka Skarbu Państwa, która zarządza państwową siecią linii kolejowych w Polsce; odpowiada za zarządzanie ruchem pociągów, a także za układanie rozkładów jazdy dla przewoźników pasażerskich i towarowych. Zajmuje się zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury kolejowej. Na koniec ubiegłego roku spółka zarządzała prawie 19 tys. km linii kolejowych.