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Ukraińskie 40 mln dolarów, 35 mln euro i 9 kg złota zatrzymane na Węgrzech. Decyzję osobiście podjął Orban

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 16:40
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Ukraińskie 40 mln dolarów, 35 mln euro i 9 kg złota zatrzymane na Węgrzech. Decyzję osobiście podjął Orban
Ukraińskie 40 mln dolarów, 35 mln euro i 9 kg złota zatrzymane na Węgrzech. Decyzję osobiście podjął Orban/East News
Były premier Węgier Viktor Orban osobiście podjął decyzję o zatrzymaniu konwoju ukraińskiego banku, przewożącego przez Węgry 40 mln dolarów, 35 mln euro oraz 9 kg złota. - poinformował w środę portal Telex, powołując się na rozmowy z osobami bliskimi sprawie.

Orban zlecił zatrzymanie ukraińskiego konwoju

Kilka niezależnych źródeł potwierdziło portalowi, że operacja przeciwko konwojowi ukraińskiego banku Oszczadbank została zlecona przez Viktora Orbana i że to on na nią nalegał, mimo że nie było żadnego uzasadnienia dla przechwycenia pojazdów.

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Telex podkreślił, że kontekst przeprowadzenia operacji nie był przypadkowy - w tym czasie ówczesny węgierski premier zarzucał Kijowowi celowe wstrzymywanie transportu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń, uszkodzonym w rosyjskim ataku.

Orban chciał zmusić Ukrainę do wznowienia dostaw ropy

Według źródła z poprzedniej administracji, to przekonanie było powodem, dla którego Orban naciskał na zajęcie konwoju, chcąc wysłać Kijowowi zdecydowaną odpowiedź - podkreślił Telex.

Portal przywołał słowa Orbana, który w dniu zatrzymania ukraińskich pojazdów oświadczył, że Budapeszt zmusi ukraińskie władze i UE do wznowienia dostaw ropy. Zwyciężymy i zwyciężymy siłą; nie będzie kompromisu - przełamiemy blokadę naftową. Zmusimy Ukraińców do wznowienia dostaw ropy siłą. Muszą bezwarunkowo i natychmiast otworzyć rurociąg Przyjaźń - deklarował wówczas były premier.

Na początku marca węgierskie służby zatrzymały dwa pojazdy należące do ukraińskiego państwowego Oszczadbanku wraz z siedmioma jego pracownikami. Wszystkie przewożone środki zostały skonfiskowane.

Orban liczył na korzyści w przedwyborczej kampanii

Portal VSquare, cytując źródła bliskie sprawie, przekazał pod koniec marca, że celem zatrzymania konwoju ukraińskiego banku nie było egzekwowanie prawa, ale wywołanie kryzysu dyplomatycznego między Węgrami i Ukrainą, który mógłby przynieść korzyści premierowi Viktorowi Orbanowi w przedwyborczej kampanii.

Węgry zwróciły Ukrainie całą zajętą sumę na początku maja - po wyborach parlamentarnych wygranych przez Tiszę obecnego premiera Petera Magyara, ale jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na nowego szefa rządu.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainawęgryViktor Orban
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