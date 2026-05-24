Premier Węgier obcina pensje elicie politycznej. Sam zarobi o połowę mniej niż Orban

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 20:13
Premier Węgier Peter Magyar oświadczył w niedzielę na platformie X, że jego pensja zostanie obniżona do poziomu poniżej połowy obecnej. Dodał, że znacznie obniżone zostaną też wynagrodzenia ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów.

Pensja premiera zostanie obniżona do poziomu poniżej połowy obecnej wysokości. Pensje ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów również zostaną znacząco obniżone. Czego oczekuję: humanitaryzmu, umiaru i pokory - napisał we wpisie Magyar.

Premier już w sobotnim wywiadzie z telewizją RTL zapowiedział cięcia wynagrodzeń elity politycznej, ujawniając, że jego miesięczne wynagrodzenie zostanie obniżone do 3,8 mln forintów brutto (10,6 tys. euro), na co złoży się 2,3 mln forintów wynagrodzenia premiera oraz 1,5 mln forintów pensji posła.

Ostatnie zgłoszone miesięczne wynagrodzenie brutto byłego premiera Viktora Orbana wynosiło 7,8 mln HUF (22 tys. EUR) - przypomniały węgierskie media.

Węgierski premier zapowiedział też, że miesięczny limit zarobków posłów - którzy mogli się ubiegać o dopłaty na paliwo, zakwaterowanie czy utrzymanie biur - zostanie obniżony z 7 do 5 mln forintów.

Cios dla kadry kierowniczej spółek państwowych

Magyar zaznaczył, że kadra kierownicza spółek państwowych, a także członkowie rad nadzorczych i doradczych, również będą musieli liczyć się z obniżkami pensji.

oprac. Weronika Papiernik
