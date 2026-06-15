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Niemiecki generał ostrzega. "Rosja może zaatakować NATO do 2029 roku"

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:24
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"Freedom Shield 2026" · Exercise by the 45th Tank Brigade, Lithuania
Niemiecki generał ostrzega. "Rosja może zaatakować NATO do 2029 roku"/PAP Archiwalny
Jeden z najważniejszych dowódców niemieckiej armii, Christian Freuding powiedział w rozmowie z "Politico", że sojusznicy NATO są zgodni, iż Rosja będzie w stanie zaatakować państwo członkowskie już w 2029 roku.

Niemcy muszą przygotować się na atak Rosji do 2029 roku, a nawet wcześniej - powiedział szef niemieckiej armii.

Musimy być przygotowani… Musimy być gotowi do walki – powiedział generał broni Christian Freuding, dowódca niemieckich sił zbrojnych.

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Rok 2029 to nie niemiecka oś czasu. To uzgodnione przez NATO dane wywiadowcze - powiedział Freuding. Wszyscy 32 partnerzy NATO zgadzają się, że Rosja może mieć zdolność do inwazji na kraj partnerski NATO w 2029 roku - ocenił.

Ostrzegł jednak, że Rosja może podjąć działania wcześniej, mimo że wojna na Ukrainie trwa już piąty rok, a Kijów twierdzi, że Moskwa poniosła ponad 1,3 miliona ofiar, a także straciła ogromne ilości sprzętu.

Komentarze Freudinga pojawiły się w momencie, gdy europejscy urzędnicy ds. obrony ostrzegają, że Rosja może w ciągu najbliższych kilku lat odbudować wystarczającą siłę militarną, by stanowić bezpośrednie zagrożenie konwencjonalne dla terytorium NATO, pomimo strat poniesionych na Ukrainie. Dla planistów obronnych rok 2029 stał się synonimem momentu, w którym Europa musi nadrobić pilne braki w zakresie gotowości, produkcji i zdolności wojskowych.

Moskwa wystawi NATO na próbę?

Wypowiedź generała podkreśla obawy, że Moskwa może wystawić sojusz na próbę, podczas gdy Europa wciąż ściga się z czasem w zakresie zbrojeń. Freuding powiedział, że Berlin zrobił już "wiele”, aby przyspieszyć zamówienia, a przemysł zwiększył swoje moce produkcyjne. Ostrzegł jednak, że Niemcy nie mogą polegać wyłącznie na długoterminowych programach zbrojeniowych, których opracowanie i wdrożenie może zająć lata.

Teraz liczy się przede wszystkim szybkość – powiedział Freuding.

Dodał, że w przypadku niektórych systemów, które są jeszcze w fazie rozwoju, Niemcy potrzebują "rozwiązań pośrednich”, które zniwelują lukę między tym, czym armia dysponuje obecnie, a tym, czego potrzebuje, aby utrzymać gotowość bojową.

Musimy każdego dnia udoskonalać nasze zdolności do walki dziś wieczorem, tak jak armia niemiecka – powiedział, odnosząc się do przejścia Bundeswehry w kierunku sił o wysokiej gotowości, mających na celu odstraszanie potencjalnej agresji ze strony Rosji.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: RosjawojnaNATOChristian Freuding
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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