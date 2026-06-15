Strzelanina w Białej Podlaskiej. Zginął mężczyzna, trwa obława. Wiadomo, kim była ofiara

Lubelska policja podała, że zorganizowano obławę za mężczyzną, który "przed godziną 10:00 na parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej oddał strzały z broni palnej w kierunku innego mężczyzny". W mieście trwa m.in. blokada dróg.

Postrzelonego nie udało się uratować

"Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Ranny mężczyzna zginął. Na tę chwilę nie znamy tożsamości ofiary ani sprawcy" - przekazał rzecznik podinsp. Andrzej Fijołek. Po ataku sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Mimo natychmiastowo podjętej pomocy życia postrzelonego mężczyzny nie udało się uratować. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie przekazała po godz. 15, że ofiara to 44-letni obywatel Rosji. "Jednocześnie informujemy, że na terenie powiatu bialskiego nie doszło do innych zdarzeń z wykorzystaniem broni. Prosimy o korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł informacji i niepowielanie nieprawdziwych wiadomości" - czytamy.

Napastnik jest niebezpieczny, może być uzbrojony

Policja zorganizowała blokadę. Wystawione zostały posterunki blokadowe, kontrolowano pojazdy, przeszukiwano teren. Policja zaapelowała do świadków zdarzenia. Jak podkreślali funkcjonariusze, sprawca może posiadać przy sobie broń. Spodziewano się też scenariusza, w którym strzelec opuścił Białą Podlaską, dlatego prosili "o każdą pomocną informację". "Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie prosimy o kontakt z numerem alarmowym numeru 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10. Informacje można przekazywać anonimowo" - podkreślają funkcjonariusze.

Apel prezydenta miasta w związku z zbrodnią

"Szanowni Państwo, w związku z dzisiejszym zdarzeniem o charakterze kryminalnym, do którego doszło na terenie naszego miasta, informujemy, że podjęliśmy działania zabezpieczające: żłobki, przedszkola i szkoły. Skierowaliśmy niezwłocznie do placówek patrole straży miejskiej, które wspierają działania służb. Nasze placówki pracują w codziennym trybie, ale pozostają zamknięte dla osób trzecich i są patrolowane przez Straż Miejska Biała Podlaska. Rodzice uczniów niepełnoletnich otrzymali za pośrednictwem dziennika elektronicznego informację o tym, że dzieci po zajęciach należy osobiście odebrać ze szkoły. Apelujemy o korzystanie wyłącznie z oficjalnych komunikatów Policja Bialska i służb, które publikujemy również na oficjalnym profilu Miasto Biała Podlaska. Prosimy o niepowielanie niezweryfikowanych informacji pojawiających się w mediach społecznościowych, które mogą potęgować niepokój i utrudniać działania prowadzone przez funkcjonariuszy" - napisał na profilu w mediach społecznościowych Michał Litwiniuk, prezydent Białej Podlaskiej.