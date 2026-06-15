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Sikorski nie gryzł się w język. "Ten klasztor był sławny, gdy Moskwa była jeszcze lasem"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 13:12
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Radosław Sikorski
Radosław Sikorski/PAP Archiwalny
Szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził w poniedziałek, że przeprowadzony przez Rosję atak m.in. na Ławrę Peczerską w Kijowie był skandaliczny. Wyraził nadzieję, że wyprowadzi on chrześcijan na całym świecie z "absurdalnej idei", że Władimir Putin jest obrońcą wiary. "Klasztor w Kijowie był już sławny, gdy Moskwa była jeszcze lasem" – stwierdził Sikorski.

W nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie wojska intensywnie atakowały Kijów z powietrza przez ponad cztery godziny. Prawosławny klasztor Ławra Peczerska, symbol ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej, uznany przez UNESCO za zabytek światowej spuścizny, stanął w płomieniach po uderzeniu dronem. Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Na terenie kompleksu spłonęło ok. 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Zaśnięcia Matki Bożej.

Sikorski: Klasztor w Kijowie był już sławny, gdy Moskwa była jeszcze lasem

"Być może Putin zaatakował Ławrę Peczerską, ponieważ prawosławny klasztor w Kijowie był już sławny, gdy Moskwa była jeszcze lasem. Mam nadzieję, że ten skandaliczny atak wyprowadzi chrześcijan na całym świecie z absurdalnej idei, że były pułkownik KGB jest obrońcą wiary" – napisał na X Radosław Sikorski, odnosząc się do sprawy ataku.

Światowe dziedzictwo UNESCO w ogniu po "barbarzyńskim" ataku Rosji

Co najmniej 18 osób zostało rannych a historyczny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie stanął w płomieniach w rezultacie zmasowanego ataku rosyjskich rakiet i dronów w nocy z niedzieli na poniedziałek – przekazały ukraińskie władze. Zaapelowały do mieszkańców, aby pozostali w schronach. Atakowany był również Charków i inne miasta. Jak przekazał na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko atak uszkodził linie energetyczne i pozbawił dopływu prądu 140 tys. mieszkańców. Dodał, że 18 osób zostało rannych, 11 z nich przewieziono do szpitali. Spadające odłamki zestrzelonych dronów uszkodziły wiele budynków i zaparkowanych samochodów.

"Przywódca Rosji Władimir Putin swoim atakiem na Ławrę Peczerską w Kijowie wpisał się na listę największych barbarzyńców w historii" – oświadczył w poniedziałek szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.

Oburzenie świata atakiem Rosji na Ławrę Peczerską

Atak potępiło też wielu przywódców, m.in. z Litwy i Francji. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że przeprowadzony przez Rosję atak na Ławrę Peczerską w Kijowie zwiększa determinację Francji, by działać na rzecz rozejmu, który – jak zaznaczył – Rosja wciąż odrzuca. Macron dodał, że Francja będzie nad tym pracować na szczycie G7.

Szef francuskiego MSZ Jean-Noel Barrot powiedział, że dla Francuzów zbombardowanie przez Rosję Ławry Peczerskiej w Kijowie jest równoznaczne ze zbombardowaniem katedry Notre-Dame czy bazyliki w Saint-Denis – i jest to nie do przyjęcia.

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Źródło PAP
Tematy: Radosław Sikorskiwojna w UkrainieWładimir Putinatak Rosji
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oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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