Dziennik Gazeta Prawana logo

32 płody na posesji pod Rzeszowem. Podejrzana patomorfolog przesłuchana w prokuraturze

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 13:18
[aktualizacja dzisiaj, 15:11]
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Działania służb
Działania służb na posesji w Lutoryżu/PAP
Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie zakończyła przesłuchanie 57-letniej patomorfolog Magdaleny H. Podejrzana, która wcześniej trafiła do szpitala z powodów zdrowotnych, została doprowadzona do prokuratury w sobotę około godziny 13:00. Śledczy badają sprawę odnalezienia 32 ludzkich płodów na posesji w Lutoryżu.

Śledczy przesłuchali już 57-letnią Magdalenę H. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie doprowadziła kobietę do siedziby prokuratury w sobotę. Wcześniej czynności procesowe stanęły pod znakiem zapytania, ponieważ podejrzana poczuła się źle i trafiła do szpitala na badania. Po ustabilizowaniu stanu zdrowia, prokuratorzy podjęli decyzję o natychmiastowym przesłuchaniu kobiety. Po zakończeniu przesłuchania, prokuratorzy podejmą decyzję o ewentualnych środkach zapobiegawczych wobec podejrzanej.

Prace na miejscu znaleziska trwają

Służby wciąż pracują na terenie posesji w Lutoryżu, gdzie podczas prac ziemnych odkryto wstrząsające znalezisko. Według danych z sobotniego poranka, prokuratorzy zabezpieczyli łącznie 32 płody ludzkie.

Przeszukanie działki jest skomplikowane i może potrwać do początku przyszłego tygodnia. Specjaliści prowadzą obecnie badania, które mają odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania: w jakim wieku były odnalezione płody oraz jak długo znajdowały się w ziemi.

Makabryczne odkrycie - 50 płodów zakopanych na działce. Szokujące wyjaśnienia lekarki
Makabryczne odkrycie - 50 płodów zakopanych na działce. Szokujące wyjaśnienia lekarki

Co ustaliła prokuratura?

Prokurator Krzysztof Ciechanowski podkreśla, że śledczy analizują obecnie kilka wersji wydarzeń. Na ten moment brak jest dowodów wskazujących na to, że kobieta dokonywała nielegalnych aborcji. Kluczowe dla rozwoju śledztwa są wyjaśnienia, które podejrzana składa właśnie w prokuraturze. Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku dwóch poważnych przestępstw:

  • Zbezczeszczenia zwłok – za ten czyn grozi kara do 2 lat więzienia.
  • Porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do składowania – tutaj przepisy przewidują karę do 12 lat pozbawienia wolności.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: prokuraturaludzkie szczątkipatomorfolog
Powiązane
Odkrycie archeologiczne
Sensacyjne odkrycie w Polsce. Szczątki pary jednopłciowej w miłosnym uścisku?
Wypadek - utrudnienia w ruchu
Groźny wypadek pod Rzeszowem: TIR wjechał w przystanek autobusowy. Wielu rannych
oprac. Olga Skórko
Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora32 płody na posesji pod Rzeszowem. Podejrzana patomorfolog przesłuchana w prokuraturze »
Zobacz
|
Kwitną cały sierpień i wrzesień. Urosną nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady
Urośnie tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady. Czerwone i różowe pióropusze wypełnią ogród do późnej jesieni
Świadczenie honorowe dla stulatków
ZUS płaci za wychowanie dzieci. Kto może otrzymać prawie 2000 zł miesięcznie?
Nowy czerwony samochód elektryczny Volkswagen ID. Polo sfotografowany od przodu podczas oficjalnej premiery, widoczne nowoczesne reflektory LED i czarne felgi
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
PRL
Trudny quiz o PRL. Każdy 60 latek trafi 10/10. 70 proc. młodszych nie zaliczy testu
Chcą 12 tys. zł miesięcznie. Zobacz, ile naprawdę zarabiają studenci w Polsce
Niepokojące zjawisko na polskich uczelniach. Studenci masowo rezygnują
Senior w samochodzie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Decyzja zapadła. Oto nowa granica wieku i zasady badań
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj