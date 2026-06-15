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Przełom na wojnie na Bliskim Wschodzie. Podpisane porozumienie Iranu i USA

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 18:57
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Trump, Vance
Ze stronu USA wstępne porozumienie podpisali prezydent Trump oraz wiceprezydent Vance/East News
Zapowiadane od dawna porozumienie Iranu i USA staje się faktem. Wstępną wersje dokumentu podpisali prezydent USA Donald Trump, wiceprezydent J.D. Vance oraz przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Ghalibaf.

O podpisaniu dokumentu zastrzegający sobie anonimowość urzędnik poinformował podczas telefonicznego briefingu dla mediów z udziałem amerykańskich negocjatorów.

Szczegóły porozumienia USA i Iranu - wkrótce

Przedstawiciele administracji zapowiedzieli, że szczegóły porozumienia zostaną opublikowane w ciągu 1-2 dni i jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się negocjacje techniczne na temat szczegółów porozumienia dotyczącego irańskiego programu nuklearnego.

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Dlaczego Modżtaba Chamenei nie podpisał porozumienia?

Pytany, dlaczego porozumienia nie podpisał najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei, urzędnik stwierdził, że najwyższy przywódca zwykle nie podpisuje takich porozumień, jak nie zrobił tego jego poprzednik w przypadku umowy JCPOA z 2015 roku. Ghalibaf ma być - według Białego Domu - urzędnikiem posiadającym największe wpływy. "Prezydent chciał podpisać się osobiście, ponieważ chciał pokazać swoje zaangażowanie w cały proces i doprowadzenie sprawy do pomyślnego rozwiązania" - wyjaśnił.

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Źródło PAP
Tematy: IranUSAwojna
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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