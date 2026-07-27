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Wiceminister Raś kupował mikrokawalerki, dziś pisze ustawę o najmie. Czarnek: Powinien zostać odsunięty

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 10:49
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Przemysław Czarnek
Wiceminister Raś kupował mikrokawalerki, dziś pisze ustawę o najmie. Czarnek: Powinien zostać odsunięty/PAP
"Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś powinien zostać odsunięty od prac nad ustawą o najmie krótkoterminowym" - ocenił wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. To reakcja na publikację Wirtualnej Polski, według której Raś przed wejściem do rządu posiadał trzy mikrokawalerki na wynajem.

Projekt noweli regulującej najem krótkoterminowy przyjęty

W połowie lipca rząd przyjął projekt noweli regulującej najem krótkoterminowy. W pierwotnym kształcie przewidywał on, że rady gmin będą mogły wyznaczać strefy, w których obowiązuje zakaz prowadzenia najmu krótkoterminowego. Został on jednak wykreślony. Wówczas sprzeciw wyraziła minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Z kolei resort sportu przekonywał, że taka regulacja jest niepotrzebna.

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W poniedziałek Wirtualna Polska podała, że Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, który był odpowiedzialny za przygotowanie tej ustawy, posiadał trzy mikrokawalerki przeznaczone na wynajem w Łodzi. Przed wejściem do rządu w grudniu 2023 roku sprzedał dwie z nich swojemu bratu, a kolejną przepisał byłej żonie. Polityk pytany o tę sprawę podkreślił, że nie widzi konfliktu interesów, oraz że nie informował wcześniej premiera Donalda Tuska o czerpaniu dochodów z tych nieruchomości.

Czarnek: Raś powinien zostać odsunięty od prac nad ustawą

Zdaniem Czarnka Raś powinien zostać odsunięty od prac nad ustawą, ponieważ – jak ocenił – „zabiega o swoje interesy, a nie o interesy zwykłych lokatorów”. To klasyczny konflikt interesów w tym rządzie i dlatego Ireneusz Raś powinien być całkowicie odstawiony od prowadzenia tej sprawy i tej ustawy. Ja nikomu nie zabraniam zakupu mieszkań, małych, dużych, mikrokawalerek. Pan Raś też ma do tego prawo. (...) Natomiast w takiej sytuacji zwykłe podstawowe zasady przyzwoitości nakazują odsunięcie się od procedowania ustawy - ocenił.

Więc apel do pana ministra (Ireneusza) Rasia. Proszę zostawić tę ustawę i dać procedować ją ludziom, którzy nie mają nic wspólnego z najmem krótkoterminowym - dodał.

Czarnek podkreślił, że jego partia będzie domagała się wprowadzenia rozwiązań, dzięki którym nie tylko gminy, ale również wspólnoty mieszkaniowe będą mogły zadecydować o zakazie prowadzenia najmu krótkoterminowego na danym obszarze. Zatem nie zakaz, ale możliwość podejmowania tego na gruncie wspólnoty - dodał wiceprezes PiS.

Pytany o możliwość współpracy z posłami Stowarzyszenia Rozwój Plus przy pracach nad ustawą o najmie krótkoterminowym Czarnek odparł, że jest gotów "wejść w koalicję nawet z premierem Donaldem Tuskiem”, jeśli poprze postulaty jego ugrupowania. Naprawdę nie ma to najmniejszego znaczenia. Liczy się to, co jest dobre dla mieszkańców – dodał.

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Źródło PAP
Tematy: Przemysław Czarneknajem krótkoterminowyIreneusz Raś
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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