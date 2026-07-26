Wjechał furgonetką w tłum. Sprawca ataku w Berlinie zastrzelony

Władze oficjalnie nie potwierdziły tej informacji. W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Od soboty niemiecka policja prowadziła obławę na sprawcę zamachu.

Kim jest domniemany sprawca zamachu?

Do tragedii doszło w samym centrum miasta, nieopodal Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego. Domniemany sprawca to 21-letni Abdul B., sympatyk Państwa Islamskiego (IS). Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny.