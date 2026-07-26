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Wjechał furgonetką w tłum. Sprawca ataku w Berlinie zastrzelony

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 19:29
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Berlin, atak, zamachowiec
Wjechał furgonetką w tłum ludzi. Sprawca ataku w Berlinie zastrzelony/PAP/EPA
Domniemany sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie został najprawdopodobniej zastrzelony podczas operacji policji na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau w stolicy Niemiec - podało w niedzielę berlińskie radio Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Władze oficjalnie nie potwierdziły tej informacji. W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Od soboty niemiecka policja prowadziła obławę na sprawcę zamachu.

Kim jest domniemany sprawca zamachu?

Do tragedii doszło w samym centrum miasta, nieopodal Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego. Domniemany sprawca to 21-letni Abdul B., sympatyk Państwa Islamskiego (IS). Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny.

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Źródło PAP
Tematy: zamachBerlin
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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