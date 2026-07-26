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Ostatni rok rządów KO? Polacy nie mają złudzeń. Są wyniki sondażu

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 12:36
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Donald Tusk
Donald Tusk. Ostatni rok rządów KO? Polacy nie mają złudzeń. Są wyniki sondażu/PAP
58,3 proc. badanych uważa, że koalicja rządząca nie utrzyma władzy po kolejnych wyborach. Odmiennego zdania jest 22,9 proc., a 18,8 proc. nie ma zdania w tej sprawie - wynika z badania IBRiS dla portalu Wirtualna Polska.

Ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem koalicja rządząca z premierem Donaldem Tuskiem na czele utrzyma władzę po kolejnych wyborach. "Zdecydowanie nie" odpowiedziało 31,3 proc. badanych, a "raczej nie" - 27 proc. Wybory parlamentarne odbędą się w 2027 roku.

95 proc. zwolenników opozycji wieszczy upadek

O tym, że koalicja rządząca utrzyma władzę przekonanych jest ("zdecydowanie tak") 7,2 proc. respondentów. "Raczej tak" odpowiedziało 15,7 proc. badanych.

Z badania wynika, że wśród sympatyków obozu rządzącego 64 proc. wierzy w to, że utrzyma on władzę po kolejnych wyborach. Odmienne zdanie w tej sprawie ma 19 proc. sympatyków koalicji, a 17 proc. nie ma zdania. 95 proc. zwolenników opozycji uważa, że obecnie rządzący nie utrzymają władzy po następnych wyborach, przeciwnego zdania jest 1 proc., a 4 proc. odpowiedziało, że nie wie.

Zwolennicy Konfederacji już wiedzą

W grupie zwolenników Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej 96 proc. respondentów odpowiedziało, że koalicja rządząca po wyborach straci władzę. 3 proc. badanych w tej grupie uważa, że utrzyma władzę, a 1 proc. nie ma zdania na ten temat.

Wśród pozostałych wyborców 7 proc. uważa, że koalicja rządząca utrzyma władzę. Innego zdania jest 37 proc., a 56 proc. odpowiedziało, że nie wie.

Sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS w dniach od 10 do 12 lipca 2026 r. metodą mix-mode, która łączy w sobie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo prowadzone drogą telefoniczną (CATI) oraz za pośrednictwem internetu (CAWI). Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

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Źródło PAP
Tematy: sondażkoalicja
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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