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Karol Nawrocki zdradził, co powiedziała mu córka: Tato nie da się tego odwołać?

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 13:39
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Nawroccy
Karol i Marta Nawroccy z dziećmi w dzień zaprzysiężenia prezydenta/East News
Niedługo po zaprzysiężeniu prezydent Karol Nawrocki opowiedział, jak z nowym etapem w życiu radzą sobie jego dzieci. Ujawnił też słowa 7-letniej córki Kasi. Teraz rozwinął ten wątek w książce pt. "Skąd się wziął Karol Nawrocki".

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6 sierpnia 2025 roku. Karol i Marta Nawroccy mają troje dzieci. Najstarszy Daniel jest już samodzielny. Wraz z rodzicami do Belwederu wprowadzili się 15-letni Antoni wówczas oraz 7-letnia Kasia. Dla dzieci objęcie przez ojca najwyższego urzędu w państwie oznaczało ogromną zmianę.

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Córka do Nawrockiego: Nie jesteś prezydentem, tylko...

W rozmowie z "Super Expressem" Karol Nawrocki zdradził, co usłyszał po zaprzysiężeniu od swojej najmłodszej posiechy. "A Kasia, ze swoją słodkością siedmiolatki, nie żyje kwestiami politycznymi, skupia się na swoich sprawach i często mówi: 'Nie jesteś dla mnie prezydentem, tylko moim tatusiem'" - powiedział prezydent.

To powiedziała tacie Kasia Nawrocka w dzień zaprzysiężenia

W lipcu 2026 r. na ukazała się książka "Skąd się wziął Karol Nawrocki". Jest to wywiad rzeka, który prof. Andrzej Nowak przeprowadził z prezydentem Polski. Nawrocki opowiada w niej o swoim życiu politycznym, zawodowym i prywatnym. Prezydent opowiedział m.in. o rozmowie z córką, która odbyła się wkrótce po zaprzysiężeniu. "Dzień zaprzysiężenia był dla niej przede wszystkim dniem męczącym – pełnym chodzenia, emocji i wrażeń. Po całym tym dniu była zwyczajnie wyczerpana. Gdy więc wieczorem położyłem się obok niej, usłyszałem komentarz, który w pełni oddaje sposób myślenia 7-latki. Kasia mówi tak: »Tato, jestem zmęczona przez ciebie. Cały dzień musiałam gdzieś chodzić«” - zdradził Karol Nawrocki.

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"Odpowiedziałem półżartem: »Kasiu, kochanie, twój tata został prezydentem, poradzisz sobie z tym zmęczeniem - jutro rano obudzisz się i będzie dobrze«. Na co ona odparła zupełnie serio: »No, tato, ja nie wiem; a nie da się tego jakoś odwołać? Bo to jest za bardzo męczące«. Coś pięknego! Ta scena w jednej chwili uświadomiła mi całą perspektywę dziecka wobec praw, które dorosłym wydają się przełomowe i doniosłe” - opowiadał Karol Nawrocki.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prezydentKarol Nawrockikasia nawrocka
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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