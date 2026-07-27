Ile kosztują jagody? Ceny szokują, a nieuczciwi sprzedawcy próbują naciągnąć kupujących

Sezon na jagody leśne oznacza wysyp ogłoszeń w internecie oraz stoisk na targowiskach. Niestety, okazja czyni złodzieja, a część handlarzy stosuje sprytne triki, które boleśnie uderzają w kieszenie klientów. Jak opisuje "Fakt", spora grupa sprzedawców zawyża pojemność naczyń, w których oferuje owoce.

Problem polega na tym, że słoiki o objętości 0,8 litra lub mniejsze trafiają do sprzedaży jako pełne litry. Różnica wydaje się nieduża, ale przy obecnych, bardzo wysokich cenach jagód oznacza to realną stratę dla kupującego. Widziałem na bazarku, jak słoiki 0,8 l sprzedają jako litrowe – relacjonuje jeden z klientów w rozmowie z dziennikarzami.

Na szczęście nie wszyscy handlarze oszukują. Część z nich uczciwie zaznacza w ogłoszeniach rzeczywistą pojemność naczyń. Przykładowo, sprzedawcy z regionów leśnych wprost informują: "Nie zawyżam na litr" i oferują precyzyjnie opisane słoiki 800 ml. Kupując na bazarku, zawsze warto dokładnie obejrzeć naczynie i dopytać sprzedawcę o faktyczną objętość.

Litr to nie kilogram

Kolejną pułapką, w którą wpadają klienci, jest mylenie objętości z wagą. Musisz pamiętać, że litr leśnych jagód waży zaledwie około 0,60 kg.

Ceny podawane za litr i ceny podawane za kilogram zupełnie się różnią. Jeśli handlarz sprzedaje mniejszy pojemnik (np. 0,8 l) jako pełny litr, otrzymujesz znacznie mniej owoców, niż zakładasz. Przy cenach sięgających kilkudziesięciu złotych za litr przepłacasz o kilkanaście procent.

Przed zakupem zawsze pytaj o wagę lub dokładnie sprawdzaj, czy pojemnik ma miarę litrową. Unikaj też podejrzanie tanich ofert w sieci, które często okazują się zwykłym wyłudzeniem pieniędzy – jak w nagłośnionej przez policję sprawie, gdzie klientka straciła niemal 4 tysiące złotych na fikcyjnym zamówieniu 50 kg owoców.

Ile kosztują jagody leśne w tym sezonie?

Ceny czarnych jagód mocno szaleją i zależą od regionu oraz formy zakupu. Na giełdach hurtowych i targowiskach stawki prezentują się następująco:

Na Łódzkim Rynku Hurtowym Zjazdowa: od 40 do 50 zł za kilogram.

Na Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej w Poznaniu: skrzyneczka 3 kg kosztuje od 120 do 140 zł.

Na Giełdzie Kaliskiej: około 45 zł za kilogram.

W Hali Targowej we Wrocławiu: cena sięga nawet 59 zł za kilogram.

W sprzedaży na słoiki: ceny wahają się od 17 zł do nawet 50 zł za litr.

Jak prawidłowo przechowywać jagody, by nie spleśniały?

Leśne jagody to niezwykle delikatne owoce. Szybko puszczają sok, gniotą się i błyskawicznie łapią pleśń. Jeśli chcesz cieszyć się ich smakiem dłużej niż jeden dzień, musisz zastosować kilka żelaznych zasad:

Nie myj jagód na zapas. Wilgoć to główny wróg tych owoców. Jeśli schowasz mokre jagody do lodówki, błyskawicznie zgniją. Mycie zostaw na samą chwilę przed jedzeniem.

Wilgoć to główny wróg tych owoców. Jeśli schowasz mokre jagody do lodówki, błyskawicznie zgniją. Mycie zostaw na samą chwilę przed jedzeniem. Przejrzyj owoce od razu po zakupie. Usuń listki, gałązki, igliwo oraz wszystkie owoce nadgnite lub spleśniałe, aby zepsucie nie rozniosło się na resztę partii.

Usuń listki, gałązki, igliwo oraz wszystkie owoce nadgnite lub spleśniałe, aby zepsucie nie rozniosło się na resztę partii. Zapewnij przewiew . Przełóż suche jagody do płytkiego pojemnika wyłożonego ręcznikiem papierowym i nakryj go z lekką szczeliną. Unikaj szczelnie zamkniętych plastikowych pudełek.

. Przełóż suche jagody do płytkiego pojemnika wyłożonego ręcznikiem papierowym i nakryj go z lekką szczeliną. Unikaj szczelnie zamkniętych plastikowych pudełek. Zamroź nadmiar. Jeśli masz więcej jagód, niż zjesz w dwa dni, umyj je, osusz, rozłóż pojedynczą warstwą na tacy i dopiero zamrożone przesyp do woreczków. Dzięki temu nie zbiją się w jedną bryłę.

Pamiętaj, że zepsutych, śluzowatych lub spleśniałych jagód pod żadnym pozorem nie wolno jeść ani dodawać do domowych wypieków.