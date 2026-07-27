Rozłam w PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w miniony piątek, że grupa polityków partii zrezygnowała z członkostwa w niej, wiedząc, z czym wiąże się niepodpisanie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Dodał, że wtorek zbierze się Komitet Polityczny PiS, który zatwierdzi ich decyzje.

Sprawa dotyczy w praktyce przynależności do założonego przez b. premiera Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia "Rozwój plus”. Politycy związani z Morawieckim podkreślają, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a oświadczenie nie dotyczyło przynależności do partii. Morawiecki i jego stronnicy twierdzą, że to "intryganci” chcą „wypchnąć” ich z PiS.

Dworczyk został w poniedziałek zapytany w Programie Trzecim Polskiego Radia co zrobią członkowie stowarzyszenia, jeśli zostaną we wtorek usunięci z PiS.

Dworczyk: Zapewne powstanie klub

Jeżeli zostaniemy usunięci, to na pewno będziemy podejmować jakieś decyzje. Absolutna większość z nas, czy może wszyscy z nas, angażując się w politykę, zrobili to dlatego, że chcieli coś zmienić w polskiej polityce, czy w polskim życiu publicznym - powiedział europoseł.

Dodał, że "wydaje mu się, że byłoby dziwne gdyby w polskim Sejmie funkcjonowało 40 niezrzeszonych posłów” Więc zapewne powstanie klub - powiedział Dworczyk.

Dopytywany o szczegóły, oznajmił, że nie ma pojęcia, jak to wszystko będzie zorganizowane. Chciałbym wierzyć cały czas, że do tego nie dojdzie (usunięcia ich z PiS). (...) Wierzymy cały czas w jakąś refleksję i w to, że będziemy nadal (w PiS) - powiedział Dworczyk.

Jak podkreślił, każdy z polityków związanych z "Rozwojem plus” ma „swój jakiś tam obszar, w którym chce być aktywny”. W związku z tym, żeby być aktywnym, no to na pewno będziemy musieli szukać do tego form - powiedział Dworczyk.

Po piątkowym oświadczeniu prezesa PiS, Morawiecki poinformował, że w skład jego środowiska wchodzi „40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów”. Zapytany, czy powstanie nowa partia i klub w Sejmie Morawiecki zaznaczał wówczas, że wraz z innymi członkami stowarzyszenia 'Rozwój plus” walczył dotąd o "jedność obozu”, więc "wszystkie plany dotyczące przyszłości” muszą dopiero przedyskutować”.