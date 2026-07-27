Dziennik Gazeta Prawana logo

Widmo wielkiego rozłamu w PiS.Dworczyk zdradza plany grupy Morawieckiego

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 11:49
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Konferencja Mateusza Morawieckiego po wyga?ni?ciu ultimatum PiS
Widmo wielkiego rozłamu w PiS. Czterdziestu posłów założy własny klub?/East News
"Byłoby dziwne gdyby w Sejmie było 40 posłów niezrzeszonych, zapewne więc powstanie klub" - stwierdził europoseł PiS Michał Dworczyk ze stowarzyszenia "Rozwój plus”. Dodał zarazem, że wciąż chciałby wierzyć, iż nie dojdzie do usunięcia z PiS polityków związanych z tym stowarzyszeniem.

Rozłam w PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w miniony piątek, że grupa polityków partii zrezygnowała z członkostwa w niej, wiedząc, z czym wiąże się niepodpisanie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Dodał, że wtorek zbierze się Komitet Polityczny PiS, który zatwierdzi ich decyzje.

Morawiecki o sytuacji w PiS i odejściu z partii: drodzy koledzy intryganci. To mówi o nowym ugrupowaniu
Morawiecki o sytuacji w PiS i odejściu z partii: drodzy koledzy intryganci. To mówi o nowym ugrupowaniu

Sprawa dotyczy w praktyce przynależności do założonego przez b. premiera Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia "Rozwój plus”. Politycy związani z Morawieckim podkreślają, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a oświadczenie nie dotyczyło przynależności do partii. Morawiecki i jego stronnicy twierdzą, że to "intryganci” chcą „wypchnąć” ich z PiS.

Dworczyk został w poniedziałek zapytany w Programie Trzecim Polskiego Radia co zrobią członkowie stowarzyszenia, jeśli zostaną we wtorek usunięci z PiS.

Dworczyk: Zapewne powstanie klub

Jeżeli zostaniemy usunięci, to na pewno będziemy podejmować jakieś decyzje. Absolutna większość z nas, czy może wszyscy z nas, angażując się w politykę, zrobili to dlatego, że chcieli coś zmienić w polskiej polityce, czy w polskim życiu publicznym - powiedział europoseł.

Dodał, że "wydaje mu się, że byłoby dziwne gdyby w polskim Sejmie funkcjonowało 40 niezrzeszonych posłów” Więc zapewne powstanie klub - powiedział Dworczyk.

Dopytywany o szczegóły, oznajmił, że nie ma pojęcia, jak to wszystko będzie zorganizowane. Chciałbym wierzyć cały czas, że do tego nie dojdzie (usunięcia ich z PiS). (...) Wierzymy cały czas w jakąś refleksję i w to, że będziemy nadal (w PiS) - powiedział Dworczyk.

Jak podkreślił, każdy z polityków związanych z "Rozwojem plus” ma „swój jakiś tam obszar, w którym chce być aktywny”. W związku z tym, żeby być aktywnym, no to na pewno będziemy musieli szukać do tego form - powiedział Dworczyk.

Po piątkowym oświadczeniu prezesa PiS, Morawiecki poinformował, że w skład jego środowiska wchodzi „40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów”. Zapytany, czy powstanie nowa partia i klub w Sejmie Morawiecki zaznaczał wówczas, że wraz z innymi członkami stowarzyszenia 'Rozwój plus” walczył dotąd o "jedność obozu”, więc "wszystkie plany dotyczące przyszłości” muszą dopiero przedyskutować”.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Mateusz MorawieckiPiSMichał Dworczyk
Powiązane
Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki po rozłamie w PiS: Nie ma hegemona na polskiej prawicy
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraW sieci wrze po decyzji Kaczyńskiego. "Rozżalony elektorat PiS nie akceptuje rozbijania prawicy" »
Zobacz
|
89 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 12/12. Problemy zaczynają się już przy 7. pytaniu. Geografia. Stolice Europy
89 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 12/12. Problemy zaczynają się już przy 7. pytaniu. Geografia. Stolice Europy
Jarosław Kaczyński
Kto zamiast Kaczyńskiego na czele PiS? Polacy bez wahania wskazali następcę [SONDAŻ]
Kierowca tankujący czerwony samochód na stacji Orlen, pistolet dystrybutora we wlewie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 27 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Nowa Cupra Raval
Nowa Cupra odleciała z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj