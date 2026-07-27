Centrum Gdyni na liście UNESCO. "Dedykujemy tę chwilę wszystkim mieszkańcom"

Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO
Te chwile dedykujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, którzy każdego dnia dbają o to wyjątkowe dziedzictwo i będą je chronić dla wszystkich pokoleń. Dziękuję - powiedziała tuż po głosowaniu Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka miasta Gdyni.
Wpisany na listę obszar to zwarty kwartał o powierzchni 87,9 ha zlokalizowany w gdyńskim Śródmieściu. Jego granice wyznaczają m.in. ulice Jana z Kolna, Wójta Radtkego i Świętego Piotra od północy oraz linia torów kolejowych od zachodu. Gdynia ponowiła starania o status po tym, jak w 2025 r. wniosek odesłano do uzupełnienia w celu doprecyzowania strefy buforowej i wdrożenia mechanizmów oceny inwestycji.
Polska posiada obecnie na liście 18 obiektów
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO powstaje na mocy międzynarodowej konwencji z 1972 r. o ochronie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Trafiają na nią obiekty charakteryzujące się "wyjątkową powszechną wartością”. Polska posiada obecnie na liście 18 obiektów. Światowy rejestr obejmuje blisko 1250 miejsc. Sesja w Pusanie zakończy się 29 lipca.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.