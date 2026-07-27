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Centrum Gdyni na liście UNESCO. "Dedykujemy tę chwilę wszystkim mieszkańcom"

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 06:21
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Centrum Gdyni na liście UNESCO
Centrum Gdyni na liście UNESCO/Shutterstock
Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję w tej sprawie podjęto w poniedziałek podczas 48. sesji komitetu w południowokoreańskim Pusanie.

Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Te chwile dedykujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, którzy każdego dnia dbają o to wyjątkowe dziedzictwo i będą je chronić dla wszystkich pokoleń. Dziękuję - powiedziała tuż po głosowaniu Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka miasta Gdyni.

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Wpisany na listę obszar to zwarty kwartał o powierzchni 87,9 ha zlokalizowany w gdyńskim Śródmieściu. Jego granice wyznaczają m.in. ulice Jana z Kolna, Wójta Radtkego i Świętego Piotra od północy oraz linia torów kolejowych od zachodu. Gdynia ponowiła starania o status po tym, jak w 2025 r. wniosek odesłano do uzupełnienia w celu doprecyzowania strefy buforowej i wdrożenia mechanizmów oceny inwestycji.

Polska posiada obecnie na liście 18 obiektów

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO powstaje na mocy międzynarodowej konwencji z 1972 r. o ochronie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Trafiają na nią obiekty charakteryzujące się "wyjątkową powszechną wartością”. Polska posiada obecnie na liście 18 obiektów. Światowy rejestr obejmuje blisko 1250 miejsc. Sesja w Pusanie zakończy się 29 lipca.

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Źródło PAP
Tematy: gdyniaUNESCO
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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