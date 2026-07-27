Dziennik Gazeta Prawana logo

Kolejny napad na Ukraińców. Napastników rozjuszył "wschodni akcent"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 11:50
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
policja
policja/Shutterstock
Policja poszukuje napastników, którzy pobili Ukraińców we Wrocławiu. Poszkodowane są dwie osoby. Jak przekazali funkcjonariusze, powodem ataku była narodowość napadniętych.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 26 lipca na wrocławskim Zakrzowie przy ulicy Okulickiego. W poniedziałek dwoje poszkodowanych formalnie złożyło zeznania. To obywatele Ukrainy - kobieta i mężczyzna - informuje Polsat News.

Atak na tle narodowościowym

Wszystko wskazuje na to, że to atak na tle narodowościowym - powiedziała w rozmowie z polsatnews.pl podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Dodała, że funkcjonariusze obecnie ustalają sprawców w celu ich zatrzymania.

Podejrzenie wstrząśnienia mózgu u napadniętych

Więcej o pobiciu napisała matka poszkodowanej kobiety w mediach społecznościowych. Opublikowała też nagrania. Na filmie widać trzech napastników atakujących parę. "Dzisiaj moja córka Nastia i jej chłopak Maksym zostali brutalnie zaatakowani w sklepie we Wrocławiu" - napisała kobieta. Według jej relacji powodem ataku był "ukraiński akcent". "Moja córka została bardzo dotkliwie pobita i doznała poważnych obrażeń szyi. W tej chwili lekarze zakładają jej szwy. Zarówno u niej, jak i u jej chłopaka istnieje podejrzenie wstrząśnienia mózgu" - podkreśliła.

Ukraińcy w Polsce się boją. Hejt wylewa się z sieci na ulice
Ukraińcy w Polsce się boją. Hejt wylewa się z sieci na ulice

Apel matki napadniętej Ukrainki

Matka napadniętej kobiety wystosowała też apel. "Błagam wszystkich ludzi o udostępnienie tego posta. Proszę szczególnie Polaków o pomoc w nagłośnieniu tej sprawy. Nie pozwólmy, aby taka tragedia została przemilczana. Chcę, aby sprawcy zostali odnalezieni i ponieśli odpowiedzialność za to, co zrobili" - napisała.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Ukrainapolicjanapad
Powiązane
Zbigniew Ziobro
Ruch ws. ekstradycji Zbigniewa Ziobry z USA. Nowe ustalenia
Zełenski zareagował na wykluczenie Ukraińca z igrzysk olimpijskich. Wydał specjalny dekret
"Oni powinni spotykać się co godzinę". Zełenski ujawnia powody roszad w ukraińskim rządzie
Radosław Sikorski
Karol Nawrocki chce referendum ws. Zielonego Ładu. Ostra riposta Radosława Sikorskiego. "Świat eurofoba"
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Tragiczna śmierć 61-latki w Warszawie. Lekarz z afery w Szpitalu Południowym przyjmował ją na SOR
Przemysław Czarnek
Wiceminister Raś kupował mikrokawalerki, dziś pisze ustawę o najmie. Czarnek: Powinien zostać odsunięty
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPierwszy bestseller napisała, gdy miała 19 lat. Adaptacja to kultowy film. Teraz wydaje płytę »
Zobacz
|
89 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 12/12. Problemy zaczynają się już przy 7. pytaniu. Geografia. Stolice Europy
89 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 12/12. Problemy zaczynają się już przy 7. pytaniu. Geografia. Stolice Europy
Jarosław Kaczyński
Kto zamiast Kaczyńskiego na czele PiS? Polacy bez wahania wskazali następcę [SONDAŻ]
Kierowca tankujący czerwony samochód na stacji Orlen, pistolet dystrybutora we wlewie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 27 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Nowa Cupra Raval
Nowa Cupra odleciała z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj