Wniosek ws. ekstradycji Zbigniewa Ziobry wysyłany

Jak donosi RMF FM wniosek ws. ekstradycji Zbigniewa Ziobry jest wysyłany. Dokument trafi do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak wyjaśnia portal "przygotowanie wniosku było możliwe po uprawomocnieniu się decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu polityka PiS". Śledczy przygotowali dla byłego szefa resortu sprawiedliwości długa listę zarzutów. Prokuratura przypisuje mu popełnienie aż 26 przestępstw w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości. Z ustaleń wynika, że miał m.in. nakazywać podwładnym naginanie przepisów na rzecz konkretnych podmiotów, wpływać na przebieg konkursów i przyzwalać na przekazywanie publicznych pieniędzy nieuprawnionym beneficjentom.

Były szef resortu sprawiedliwości od paru tygodni przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych. Wcześniej szukał schronienia na Węgrzech, gdzie władze w Budapeszcie przyznały mu ochronę międzynarodową.

Ziobro mówił o swoim wyjeździe

Jak przypomina portal, Zbigniew Ziobro przekonuje, że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości działał zgodnie z prawem, a zarzuty pod jego adresem są formą politycznego prześladowania przez obecne władze.

Działanie kryminalne w stosunku do mnie wymierzone zostało za granicą, więc ja nie wróciłem, tak jak wielu nie wróciło w czasie stanu wojennego - mówił Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla RMF FM. Dodał, że "nawet w stanie wojennym w Polsce, gdyby był formalnie wprowadzony, oni nie mogliby robić to, co robią".