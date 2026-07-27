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Ruch ws. ekstradycji Zbigniewa Ziobry z USA. Nowe ustalenia

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 11:21
[aktualizacja 38 minut temu]
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Zbigniew Ziobro
Ruch ws. ekstradycji Zbigniewa Ziobry z USA. Nowe ustalenia/PAP Archiwalny
Jak ustalił portal RMF FM jest wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Politykowi Prawa i Sprawiedliwości grożą zarzuty. To pokłosie afery dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości.

Wniosek ws. ekstradycji Zbigniewa Ziobry wysyłany

Jak donosi RMF FM wniosek ws. ekstradycji Zbigniewa Ziobry jest wysyłany. Dokument trafi do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wiadomo, z którego lotniska Zbigniew Ziobro odleciał do USA
Wiadomo, z którego lotniska Zbigniew Ziobro odleciał do USA

Jak wyjaśnia portal "przygotowanie wniosku było możliwe po uprawomocnieniu się decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu polityka PiS". Śledczy przygotowali dla byłego szefa resortu sprawiedliwości długa listę zarzutów. Prokuratura przypisuje mu popełnienie aż 26 przestępstw w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości. Z ustaleń wynika, że miał m.in. nakazywać podwładnym naginanie przepisów na rzecz konkretnych podmiotów, wpływać na przebieg konkursów i przyzwalać na przekazywanie publicznych pieniędzy nieuprawnionym beneficjentom.

Były szef resortu sprawiedliwości od paru tygodni przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych. Wcześniej szukał schronienia na Węgrzech, gdzie władze w Budapeszcie przyznały mu ochronę międzynarodową.

Ziobro mówił o swoim wyjeździe

Jak przypomina portal, Zbigniew Ziobro przekonuje, że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości działał zgodnie z prawem, a zarzuty pod jego adresem są formą politycznego prześladowania przez obecne władze.

Działanie kryminalne w stosunku do mnie wymierzone zostało za granicą, więc ja nie wróciłem, tak jak wielu nie wróciło w czasie stanu wojennego - mówił Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla RMF FM. Dodał, że "nawet w stanie wojennym w Polsce, gdyby był formalnie wprowadzony, oni nie mogliby robić to, co robią".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: USAZbigniew Ziobroekstradycja
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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