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Zbigniew Ziobro kpi z premiera. "Okazał się nawet i tutaj Tusk fajtłapą"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 20:22
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Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro jest teraz w USA/Agencja Gazeta
W czwartek Radosław Sikorski otrzymał potwierdzenie, że Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski i Patrycja Kotecka-Ziobro utracili status uchodźców na Węgrzech. Zbigniew Ziobro jest w USA. Udzielił wywiadu Polsat News, w którym powiedział, że "ekstradycja ma ten plus, że tutaj Żurek ani Tusk nie będą mogli manipulować sądem". Wyraził też swoją opinię o Donaldzie Tusku.

Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro; unieważniły także ich dokumenty podróży - poinformował w czwartek wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski. Dodał, że otrzymał pisemne potwierdzenie w tej sprawie. Szef MS Waldemar Żurek zapowiada dalsze kroki.

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Ziobro o ekstradycji: zaczekajmy

W czwartkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" w Polsat New były minister został zapytany o status uchodźcy i węgierskie postępowanie w tej sprawie. Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji o pozbawieniu go statusu uchodźcy i wygaszeniu paszportu genewskiego Ziobro unikał odpowiedzi na pytanie o to, czy dysponuje innym dokumentem legalizującym pobyt i umożliwiającym podróżowanie. Zaczekajmy. Nie uprzedzajmy faktów. (...) Już zapowiadali mój przyjazd i odliczali godziny do mojego przywiezienia mnie przez pana Magyara do Warszawy i chcieli celebrować to wielkie wydarzenie. Okazał się nawet i tutaj Tusk fajtłapą - powiedział Ziobro przed utratą statusu uchodźcy.

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Ziobro nie chce mówić o Romanowskim

Były minister sprawiedliwości uniknął odpowiedzi na pytanie o to, czy utrzymuje kontakty z Marcinem Romanowskim, który w czwartek również stracił status uchodźcy, a jego paszport genewski stracił ważność. - Nie będę mówił o żadnych kontaktach z panem ministrem Romanowskim, dlatego że to jest marzenie pana Żurka i jego towarzyszy partyjnych. Są tak nieudolni, że nie są w stanie ani dowiedzieć się, gdzie jest Marcin Romanowski, ani nie byli w stanie dowiedzieć się, że istnieje coś takiego jak paszport genewski, który przysługuje każdej osobie objętej azylem politycznym. Więc to jest taki zespół ludzi tak niekompetentnych, że nie pomagajmy im - powiedział Zbigniew Ziobro w Polsat News.

Zbigniew Ziobro: rząd Tuska mnie okradł

Według byłego prokuratora generalnego polski sąd dysponuje jego adresem korespondencyjnym. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa na stałe w USA, jednak nie mieszka w Waszyngtonie. Przekazał także, że jego sytuacja w USA nie jest łatwa. - Rząd Donalda Tuska mnie okradł poprzez zablokowanie moich kont, zablokowanie moich wynagrodzeń, od wielu miesięcy zablokowanie moich nieruchomości, zresztą wbrew prawomocnej decyzji sądu. To sprawia, że rzeczywiście moje życie tutaj nie jest łatwe. Nie stać mi na to, żeby wykonywać badania, które mam zalecone przez lekarzy w ramach onkologicznej opieki - powiedział Ziobro.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald TuskZbigniew Ziobroekstradycja
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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