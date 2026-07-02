Przełom w relacjach Polski i Ukrainy? Ważne rozmowy w Warszawie

Rzecznik MSZ dodał, że wśród tematów rozmowy ministrów spraw zagranicznych RP oraz Ukrainy będą relacje między oboma państwami oraz sytuacja na froncie.

Szef MSZ Ukrainy z propozycją kompromisu?

Portal Wirtualna Polska podał w środę, że po przyjęciu przez ukraińską Radę Najwyższą ustawy o Panteonie Narodowym, do Warszawy ma przyjechać szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha i przywieźć propozycję kompromisu. Według dziennikarzy portalu ma pojawić się pomysł wprowadzenia do panteonu generała Marka Bezruczki. Ukraińcy zabiegają o takie spotkanie w najbliższych dniach, ale nie ma mowy o takim wprost temacie - usłyszała Polska Agencja Prasowa w źródłach dyplomatycznych.

Kim był Marko Bezruczko"

Marko Bezruczko (1883-1944) był generałem chorążym Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Współdowodził zwycięską obroną Zamościa przed siłami bolszewickimi w sierpniu 1920 roku. Zmarł i został pochowany w Warszawie, gdzie jego imię nosi jeden ze skwerów na Woli.

Ukraiński Panteon Narodowy

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w środę ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w panteonie znajdą się "najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego".

Decyzja Ukraińców podjęta została w trakcie trwającego sporu polsko-ukraińskiego o sprawy historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii i związanych z nią postaci. Prezydent Wołodymir Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię "bohaterów UPA". Prezydent Karol Nawrocki zdecydował w związku z tym o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Prezydent Ukrainy odesłał odznaczenie, podobnie jak wszyscy byli prezydenci Ukrainy, którzy go otrzymali.