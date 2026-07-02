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Przełom w relacjach Polski i Ukrainy? Ważne rozmowy w Warszawie

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
40 minut temu
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Sikorski, Sybiha
Zaplanowano spotkanie szefa MSZ Radosława Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą/Agencja Gazeta
Stosunki polsko-ukraińskie przechodzą kryzys w związku z nadaniem przez prezydenta Ukrainy imienia UPA jednostce wojskowej. W piątek w Warszawie odbędzie się spotkanie wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą - poinformował rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór.

Rzecznik MSZ dodał, że wśród tematów rozmowy ministrów spraw zagranicznych RP oraz Ukrainy będą relacje między oboma państwami oraz sytuacja na froncie.

Szef MSZ Ukrainy z propozycją kompromisu?

Portal Wirtualna Polska podał w środę, że po przyjęciu przez ukraińską Radę Najwyższą ustawy o Panteonie Narodowym, do Warszawy ma przyjechać szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha i przywieźć propozycję kompromisu. Według dziennikarzy portalu ma pojawić się pomysł wprowadzenia do panteonu generała Marka Bezruczki. Ukraińcy zabiegają o takie spotkanie w najbliższych dniach, ale nie ma mowy o takim wprost temacie - usłyszała Polska Agencja Prasowa w źródłach dyplomatycznych.

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Kim był Marko Bezruczko"

Marko Bezruczko (1883-1944) był generałem chorążym Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Współdowodził zwycięską obroną Zamościa przed siłami bolszewickimi w sierpniu 1920 roku. Zmarł i został pochowany w Warszawie, gdzie jego imię nosi jeden ze skwerów na Woli.

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Ukraiński Panteon Narodowy

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w środę ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w panteonie znajdą się "najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego".

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Decyzja Ukraińców podjęta została w trakcie trwającego sporu polsko-ukraińskiego o sprawy historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii i związanych z nią postaci. Prezydent Wołodymir Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię "bohaterów UPA". Prezydent Karol Nawrocki zdecydował w związku z tym o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Prezydent Ukrainy odesłał odznaczenie, podobnie jak wszyscy byli prezydenci Ukrainy, którzy go otrzymali.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRadosław Sikorskirozmowy
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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