Przełom w relacjach Polski i Ukrainy? Ważne rozmowy w Warszawie

Rzecznik MSZ dodał, że wśród tematów rozmowy ministrów spraw zagranicznych RP oraz Ukrainy będą relacje między oboma państwami oraz sytuacja na froncie.
Szef MSZ Ukrainy z propozycją kompromisu?
Portal Wirtualna Polska podał w środę, że po przyjęciu przez ukraińską Radę Najwyższą ustawy o Panteonie Narodowym, do Warszawy ma przyjechać szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha i przywieźć propozycję kompromisu. Według dziennikarzy portalu ma pojawić się pomysł wprowadzenia do panteonu generała Marka Bezruczki. Ukraińcy zabiegają o takie spotkanie w najbliższych dniach, ale nie ma mowy o takim wprost temacie - usłyszała Polska Agencja Prasowa w źródłach dyplomatycznych.
Kim był Marko Bezruczko"
Marko Bezruczko (1883-1944) był generałem chorążym Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Współdowodził zwycięską obroną Zamościa przed siłami bolszewickimi w sierpniu 1920 roku. Zmarł i został pochowany w Warszawie, gdzie jego imię nosi jeden ze skwerów na Woli.
Ukraiński Panteon Narodowy
Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w środę ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w panteonie znajdą się "najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego".
Decyzja Ukraińców podjęta została w trakcie trwającego sporu polsko-ukraińskiego o sprawy historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii i związanych z nią postaci. Prezydent Wołodymir Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię "bohaterów UPA". Prezydent Karol Nawrocki zdecydował w związku z tym o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Prezydent Ukrainy odesłał odznaczenie, podobnie jak wszyscy byli prezydenci Ukrainy, którzy go otrzymali.
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.