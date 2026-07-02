Dziennik Gazeta Prawana logo

"Polska ma klucz do Ukrainy w UE". Sobkowiak-Czarnecka nie gryzła się w język

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:20
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka/PAP
"Trwają rozmowy o otwieraniu kolejnych rozdziałów akcesyjnych i Polska ma klucz do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej" – w tak bezkompromisowych słowach wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odpowiedziała w czwartek na pytanie związane z polsko-ukraińskim sporem o kwestie historyczne.

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w środę ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się "najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego".

Zełenski: Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować

Decyzja Ukraińców została podjęta w trakcie trwającego sporu polsko-ukraińskiego o kwestie historyczne, w tym o upamiętnienie Ukraińskiej Powstańczej Armii, m.in. poprzez nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować – oświadczył Wołodymyr Zełenski w niedzielę, podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy.

Kosiniak-Kamysz: Z banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została zapytana w czwartek w TVN24 m.in. o wypowiedź szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który w poniedziałek stwierdził, że "nikt nie będzie mówił, jak mamy głosować za wejściem danego państwa do Unii Europejskiej" oraz, że "z banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie".

Sobkowiak-Czarnecka: Polska ma klucz do Ukrainy w UE

Według niej wypowiedź wicepremiera "była odpowiednia". W Unii Europejskiej odbywają się rozmowy o otwieraniu kolejnych rozdziałów akcesyjnych i Polska ma klucz do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej – zauważyła. Dodała, że "prawie 90 proc. całego sprzętu, który idzie ze świata na Ukrainę, przechodzi przez Polskę". Wszystkie transporty, wizyty, które udają się na Ukrainę, wszystko jest operowane przez nasze służby na terenie Polski i ta pomoc nie ustaje. My dajemy tylko jasny polityczny sygnał – powiedziała.

Sobkowiak-Czarnecka: Zełenski to zaczął i teraz dołożył kolejną cegiełkę

Jej zdaniem, "całą tą sytuację – dzisiaj bardzo złą – na linii Warszawa-Kijów rozpoczął pan prezydent Zełenski". Jak dodała, "w międzyczasie była próba załagodzenia sytuacji, odbyła się konferencja dot. odbudowy Ukrainy w zeszłym tygodniu w Gdańsku, (...) w tym tygodniu prezydent Zełenski dołożył kolejną cegiełkę".

Sobkowiak-Czarnecka: My o historii nie zapomnimy

Podczas każdej rozmowy ze stroną ukraińską podkreślaliśmy od samego początku wojny, że my o historii nie zapomnimy – dodała Sobkowiak-Czarnecka, podkreślając, że "wróg jest w Moskwie i nikt dzisiaj nie mówi o tym, żeby Ukrainy nie wspierać".

Ukraińska Powstańcza Armia pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. Według polskich historyków w lipcu 1943 r. oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA. Decyzja Zełenskiego o nadaniu jednostce nazwy "bohaterów UPA" wywołała falę krytyki w Polsce. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, resort dyplomacji, a prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W odpowiedzi dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: wojna w Ukrainiewołodymyr zełenskiMONstosunki polsko-ukraińskie
Powiązane
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o warunkach dla Ukrainy. "Mówimy: MiG-i za drony"
Kaja Kallas
UE wreszcie przyznaje to wprost. "Same słowa potępienia nie wystarczą"
Paulina Hennig-Kloska, Ryszard Petru
"Konfederacja light" nabiera kształtów. Ale już jest spór wokół nowej partii
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolski hit serialowy wraca. To adaptacja bestsellerowych powieści »
Zobacz
|
Dlaczego pomidory kwitną, a nie zawiązują owoców?
Dlaczego pomidory mają mało owoców? Co zrobić, żeby pomidory miały więcej owoców?
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Quiz z seriali PRL
Trudny quiz z seriali PRL. 20/20 to będzie wyczyn
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/12 zdobędą tylko znawcy epoki. Quiz
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/12 zdobędą tylko znawcy epoki. Quiz
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. W gdańskich lasach odkopano skarb sprzed tysiącleci
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. Odkopano skarb sprzed tysiącleci
Nowa Skoda Epiq
Skoda odleciała z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj