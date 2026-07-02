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"Konfederacja light" nabiera kształtów. Ale już jest spór wokół nowej partii

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:44
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Paulina Hennig-Kloska, Ryszard Petru
Paulina Hennig-Kloska, Ryszard Petru/PAP Archiwalny
"Konfederacja light" nabiera kształtów. Członkowie Klubu Parlamentarnego Centrum planują powołanie nowej partii politycznej – przekazała w TVP Info Paulina Hennig-Kloska, prezeska klubu. Dodała, że to wspólny pomysł z inicjatywą Ryszarda Petru i jeszcze w czwartek członkowie Centrum spotykają się, żeby podjąć decyzję o charakterze nowej partii. "Mamy pewien spór" – przyznała.

Wspólnie, jako środowisko klubu Parlamentarnego Centrum, planujemy powołanie do życia partii politycznej – wskazała w czwartek Hennig-Kloska (Centrum), pytana o stworzenie nowej formacji z Ryszardem Petru (Centrum), który w połowie czerwca poinformował o koncepcji "Konfederacji light".

Hennig-Kloska: Mamy pewien spór

Mamy pewien spór: czy to ma być bardziej partia o gospodarce, czy o gospodarce i środowisku; czy ma być – jak to nazywamy – "niebieska", czy "niebiesko-zielona". I ja zdecydowanie dążę oczywiście do tego, by ona się bardziej zazieleniła – zadeklarowała Hennig-Kloska, która jest też ministrem klimatu i środowiska. Dodała, że powołanie partii to wspólny pomysł z Ryszardem Petru.

Hennig-Kloska: Mamy dwie ścieżki dojścia do celu

Mamy dwie ścieżki dojścia do tego celu. Dzisiaj Klub się będzie spotykał, żeby podjąć decyzję, którą ścieżką kroczymy. Rejestracja partii chwilę w Polsce trwa, więc za chwilę podejdziemy prawdopodobnie do zbiórki podpisów, by tę partię zarejestrować – mówiła założycielka Centrum.

Skutek rozłamu w Polsce 2050

Klub parlamentarny Centrum powstał w połowie lutego br., po tym jak w partii Polska 2050 doszło do rozłamu. W jego wyniku minister klimatu Paulina Hennig-Kloska wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i założyła Centrum.

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Źródło PAP
Tematy: Paulina Hennig-KloskacentrumkonfederacjaRyszard Petru
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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